Mihkelsi tiim pälvis Vuelta temposõidul 14. koha, üldliider vahetus

UAE Team Emirates - XRG koosseisus Joao Almeida, Marc Soler, Mikkel Bjerg, Juan Ayuso, Felix Grossschartner, Ivo Oliveira, Jay Vine ja Domen Novak lõpetasid Figuerese linnas toimunud 24,1-kilomeetrise temposõidu ajaga 25.26, millega pälvisid esikoha.

Teisele kohale jäi Team Visma | Lease a Bike (+0.08) ning esikolmikusse mahtus veel Lidl - Trek (+0.09).

Mihkelsi võistkond teenis ajaga 26.05 (+0.39) 14. koha, eestlane lõpetas viie võistkonnakaaslasega koos.

Ühtlasi vahetus ka Hispaania velotuuri üldliider, kui taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) võttis prantslaselt David Gaudult (Groupama - FDJ) punase liidrisärgi. Groupama - FDJ oli suure osa etapist kiireima ajaga, kuid langes etapi lõpuks hoopis üheksandaks (+0.24).

Üldarvestuses jätkab Vingegaardi kannul UAE Team Emirates - XRG võistkonna kolmik: Juan Ayuso, Joao Almeida ja Marc Soler kaotavad liidrile kaheksa sekundiga. Neile järgnevad Giulio Ciccone (Lidl - Trek; +0.09) ning kuuendaks langenud Gaudu (+0.16). Mihkels jätkab üldarvestuses 121. kohal (+13.17).

Hispaania velotuur jätkub neljapäeval 170,3 kilomeetri pikkuse etapiga, mis algab Oloti linnas ja lõpeb Andorras Palis. Ratturid peavad ületama kaks esimese kategooria tõusu ja ühe teise kategooria tõusu.