Hollas ja Remmelg mängivad kõrgeima taseme MK-etapi põhiturniiril

Kolmapäeval algas Saksamaal Hamburgis kõrgeima ehk Elite16 taseme rannavõrkpalli MK-etapp, kus Heleene Hollas ja Liisa Remmelg murdsid esimeste eestlannadena põhiturniirile.

Kvalifikatsiooni 12. asetusega alustanud Hollas ja Remmelg vajasid põhiturniirile pääsemiseks ühte võitu ning pääsu eest heideldi viienda paigutusega Ukraina õdede Inna ja Irina Mahhnoga. 32 minutit kestnud mäng oli küll tasavägine, ent 2:0 (21:19, 21:17) võit ja koht põhiturniiril kuulus Eesti esipaarile.

Hamburgi MK-etapi põhiturniir saab alguse neljapäeval.

Viimased nädalad on Hollasele ja Remmelgale edu toonud – lõppenud pühapäeval teeniti Tšehhis Brnos Futures taseme MK-etapil kolmas koht, nädal varem tuldi Tallinnas Vabaduse väljakul Eesti meistriteks.