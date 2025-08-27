Saksamaa liidrid viisid meeskonna võidule

B-alagrupi teine kohtumine algas Montenegro juhtimisel, aga avaveerandi lõpuks haaras ohjadest valitsev maailmameister Saksamaa, kes dikteeris teisel veerandil mängutempot, aga poolajapausiks jõudis Montenegro ikkagi ainult kolme punkti kaugusele.

Kolmandal veerandil võtsid Saksamaa liidrid mängu üle: Andreas Obst tabas nelja minutiga neli kaugviset, Dennis Schröder lisas seitse punkti ja Franz Wagner veel kuus. Sakslased võitsid kolmanda veerandi 33:12 ning kindlustasid siis otsustaval veerandil 106:76 (24:20, 22:23, 33:12, 27:21) võidu.

Eelmainitud Saksamaa kolmik viskas kamba peale 61 punkti, Wagner kerkis 22 punktiga üleplatsimeheks ning Orlando Magicu mees lisas veel kaheksa lauapalli. Schröder lisas oma 21 silmale neli resultatiivset söötu ja viis kaugviset tabanud Obst panustas 18 punktiga. Montenegro keskmängija Nikola Vucevic tegi 23 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli, Kyle Allman lisas 18 punkti.

Suur edu tähendas ühtlasi, et Saksamaa peatreener Alex Mumbru sai oma liidritele terve neljanda veerandi jagu puhkust anda, aga neljandal veerandil oli sakslastel siiski ärev moment, kui ääremängija Isaac Bonga longates riietusruumi läks.