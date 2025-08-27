Eesti jalgpallineiud teenisid Balti turniiril esikoha

Eesti koondis alustas kohtumist ohtlikul ning avas skoori neljandal minutil, kui Anabel Nääs sai paremal äärel pika söödu ette. Tema värava ette teele saadetud pall lendas terava nurga alt otse väravavahi peale ning libises viimase sõrmede vahelt võrku, vahendab jalgpall.ee.

Kümnendal minutil sahises küll Eesti väravavõrk, kuid tabamus tühistati suluseisu tõttu. Viigiväravani jõudsid Fääri saared ikkagi - neli minutit hiljem, kui vastane sai heast söödumängust tulnud palli enda valdusesse, sättis selle löögile sobivalt jalale ning saatis kõrge kaarega väravast väljas olnud Eesti puuriluku üle täpselt sihtmärgini.

Eesti koondis jäi teisel poolajal pigem mannetuks ning lubas Fääri saartel 42. minutil juhtima minna. Kuigi eestlannad üritasid vastase karistusalas toimetada ja teeniti ka nurgalööke, siis tabamuseks neid poolvõimalusi realiseerida ei õnnestunud ja vastane jõudis 77. minutil kolmanda tabamuseni, vormistades sellega 3:1 võidu.

Eesti teenis turniiril esikoha, kui kirjutas enda nimele kuus silma. Samapalju punkte teenis Läti, kuid kuna omavaheline kohtumine lõppes Eesti 2:1 paremusega, jäid lätlannad teisele tabelireale. Kolmandana lõpetas Fääri saarte koondis, kes kogus neli punkti ning neljandale positsioonile jäi Leedu, kes sai viigiga kirja ühe silma.

Balti turniiri tulemused:

Eesti – Leedu 2:0

Läti – Fääri saared 1:0

Fääri saared – Leedu 2:2

Läti – Eesti 1:2

Leedu – Läti 1:4

Eesti – Fääri saared 1:3