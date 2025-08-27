Euroopa spordinädal algab sammuväljakutsega

Sel aastal juba 11. korda toimuv Euroopa spordinädal tuleb taas ning kutsub kõiki pikema ja tervema elu nimel regulaarselt liikuma. Spordinädala raames toimub üle Eesti hulgaliselt liikumissündmusi nii algajatele kui ka harrastajatele.

Spordinädala eesmärk on julgustada inimesi rohkem liikuma, eriti neid, kes pole veel liikumisega algust teinud. "Avatud treeningute, kogukondlike ettevõtmiste ja traditsiooniliste liikumissündmuste kaudu saame pakkuda inimestele sobivaid võimalusi liikumisega alustamiseks ja koos liikudes on uuringute kohaselt motivatsioon ja liikumisest saadav kasu ka suurem," sõnas spordinädalat korraldava SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse projektijuht ja spordinädala koordinaator Renna Nelis.

23.-30. septembrini toimuva nädala juhatab sisse 1. septembril algav sammukogumise kampaania "Liikumine on seltskond!", mis on jõukohane liikumisväljakutse ja sobib kõigile regulaarse liikumisega alustamiseks. "Alustame sügist aktiivselt ja liigume iga päev rohkem, sest see parandab meie füüsilist tervist ja vaimset heaolu," kutsus spordinädala koordinaator inimesi üles osalema spordinädala sündmustel.

Sammuväljakutse toimub 1.-30. septembrini ja kampaanias saavad osaleda kõik, kes võtavad eesmärgiks koguda päevas vähemalt 6666 sammu ja septembrikuu jooksul kokku 200 000 sammu. Kampaanias osalemine on tasuta ja see toimub FitSphere rakenduses.

Üle-euroopaline spordinädal toimub 40 riigis ja eelmine aasta osales 15 miljonit inimest. Eestis korraldati eelmisel aastal pea 1200 sündmust ja üritustel osaleti üle 230 000 korra.

Spordinädal on osa Euroopa komisjoni poolt ellu kutsutud üleeuroopalisest liikuma kutsuvast algatusest European Week of Sport, mida korraldatakse 2015. aastast aktiivse eluviisi toetamiseks. Spordinädalategevusi korraldab Eestis SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus.

Lisainfot spordinädala kohta leiab kodulehelt liigume.ee.