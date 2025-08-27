X!

Euroopa spordinädal algab sammuväljakutsega

Tervisesport
Spordinädal 2025
Spordinädal 2025 Autor/allikas: Sandra Süsi/Liikumisharrastuse kompetentsikeskus
Tervisesport

Sel aastal juba 11. korda toimuv Euroopa spordinädal tuleb taas ning kutsub kõiki pikema ja tervema elu nimel regulaarselt liikuma. Spordinädala raames toimub üle Eesti hulgaliselt liikumissündmusi nii algajatele kui ka harrastajatele.

Spordinädala eesmärk on julgustada inimesi rohkem liikuma, eriti neid, kes pole veel liikumisega algust teinud. "Avatud treeningute, kogukondlike ettevõtmiste ja traditsiooniliste liikumissündmuste kaudu saame pakkuda inimestele sobivaid võimalusi liikumisega alustamiseks ja koos liikudes on uuringute kohaselt motivatsioon ja liikumisest saadav kasu ka suurem," sõnas spordinädalat korraldava SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse projektijuht ja spordinädala koordinaator Renna Nelis.

23.-30. septembrini toimuva nädala juhatab sisse 1. septembril algav sammukogumise kampaania "Liikumine on seltskond!", mis on jõukohane liikumisväljakutse ja sobib kõigile regulaarse liikumisega alustamiseks. "Alustame sügist aktiivselt ja liigume iga päev rohkem, sest see parandab meie füüsilist tervist ja vaimset heaolu," kutsus spordinädala koordinaator inimesi üles osalema spordinädala sündmustel.

Sammuväljakutse toimub 1.-30. septembrini ja kampaanias saavad osaleda kõik, kes võtavad eesmärgiks koguda päevas vähemalt 6666 sammu ja septembrikuu jooksul kokku 200 000 sammu. Kampaanias osalemine on tasuta ja see toimub FitSphere rakenduses.

Üle-euroopaline spordinädal toimub 40 riigis ja eelmine aasta osales 15 miljonit inimest. Eestis korraldati eelmisel aastal pea 1200 sündmust ja üritustel osaleti üle 230 000 korra.

Spordinädal on osa Euroopa komisjoni poolt ellu kutsutud üleeuroopalisest liikuma kutsuvast algatusest European Week of Sport, mida korraldatakse 2015. aastast aktiivse eluviisi toetamiseks. Spordinädalategevusi korraldab Eestis SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus.

Lisainfot spordinädala kohta leiab kodulehelt liigume.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

#harjutatargalt

#liigukaasa

sport.err.ee uudised

16:08

Leedu püstitas korvpalli EM-i avamängus lauapallide rekordi

16:05

Konontšuk EM-i eel: meie tugevus peaks olema kiirrünnakusse jooksmine Uuendatud

15:52

Kubassova koduklubi alustas euromänge kolmeväravalise võiduga

15:31

Euroopa spordinädal algab sammuväljakutsega

14:48

Läti korvpalliliitu kritiseerinud ajakirjanikud jäid algselt akrediteeringust ilma Uuendatud

14:35

Mölder alistas turniiril esimesena asetatud prantslase

13:29

45-aastane Venus Williams sai ka paarismänguks vabapääsme

12:51

Eesti U-16 jäähokikoondis osaleb nelja rahvuse turniiril

12:17

Võrkpalli karikavõistlustel mängitakse edaspidi välja ka väike karikas

11:43

Tallinna Kaleviga liitus Hongkongi koondislane

11:07

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis alustab finaalturniiri Serbia vastu

10:54

Eesti sõudjad võitsid uue olümpiaala Balti meistrivõistlustel kaks medalit

10:22

Kasahstani meister üllatas Celticut, Bodö/Glimt ja Pafos pääsesid ka Meistrite liigasse

09:47

Serbia peatreener: kindlasti on Eesti meie vastu eriliselt motiveeritud

09:14

Osaka pääses kindlalt edasi, Gauff sai maratonmängus võidu

08:43

Sinner loovutas USA-s avaringis vaid neli geimi

08:06

Mikk Bauer oli Hiinas teine, klubikaaslastega saadi kolmikvõit

04:55

EOK kaalub suurhalli asukohaks Suur-Sõjamäe piirkonda Tallinnas

26.08

Saarma aitas Pardubice Tšehhi karikavõistlustel 1/16-finaali

26.08

Eestlased näitasid jahilaskmise MM-il kõrget taset

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Jürgen Henn olulise ründaja puudumisest: tal on keeruline seis põlvega

26.08

ETV spordisaade, 26. august

26.08

Swiatek teenis USA lahtistel hooaja 50. võidu

26.08

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

loetumad uudised

26.08

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

26.08

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

11:07

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis alustab finaalturniiri Serbia vastu

09:47

Serbia peatreener: kindlasti on Eesti meie vastu eriliselt motiveeritud

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

26.08

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

26.08

Tervisemure sundis Saksamaa koondise peatreeneri kõrvaltvaatajaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo