Mölder alistas turniiril esimesena asetatud prantslase

Mölder (ATP 1152.) võitis pisut üle kahe tunni kestnud matši 7:6 (2), 6:4. Seejuures läks Papamalamis (ATP 605.) teises setis 3:0 juhtima ja oli veel ka 4:2 ees, aga siis võitis Mölder neli geimi järjest.

Papamalamis servis viis ja Mölder kolm ässa, topeltvigu tegi prantslane neli ja Mölder vaid ühe. Mölder realiseeris kuuest murdevõimalusest kaks, Papamalamis kasutas ära mõlemad murdepallid, mille teenis. Mängitud punktidest võitis Mölder 72 ja Papamalamis 58.

Teises ringis läheb Mölder vastamisi briti Lui Maxtediga (ATP 1070.), kes sai avaringis 4:6, 6:1, 6:0 jagu samuti valikvõistluste kaudu põhiturniirile pääsenud argentiinlasest Tomas Jordi Lestonist.

Möldrile oli see seejuures kahe päeva jooksul teine võit Papamalamis' üle – paarismängus jõudsid Mölder ja Siim Troost veerandfinaali, alistades Papamalamis ja mehhijlase Alan Magadani 7:6 (5), 6:2.