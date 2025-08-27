Eesti U-16 jäähokikoondis osaleb nelja rahvuse turniiril
28.–30. augustini peetakse Tallinnas Tondiraba jäähallis U-16 vanuseklassi nelja rahvuse turniir.
Lisaks Team Eesti U-16 meeskonnale võtavad turniirist osa Ungari ja Suurbritannia U-16 rahvuskoondised ning Läti esindaja HS Riga.
Mängude ajakava:
- Neljapäev, 28.08 kell 14.30 Suurbritannia – HS Riga, kell 18.00 Eesti – Ungari
- Reede, 29.08 kell 14.30 Ungari – Suurbritannia, kell 18.00 Eesti – HS Riga
- Laupäev, 30.08 kell 11.00 HS Riga – Ungari, kell 14.30 Eesti – Suurbritannia
Team Eesti U-16 koosseis turniiriks:
VÄRAVAVAHID
Artjom Maksimov (26.01.2020) – Narva PSK
Makar Štšemeljov (28.09.2010) – HC Vipers
KAITSJAD
Ruslan Alimov (03.08.2010) – HC Vipers
Stepan Antipov (05.02.2011) – Jokerit (FIN)
Matvei Dubrovin (06.06.2010) – Narva PSK
Daniil Fedulov (08.08.2010) – HK Tornaado
Konstantin Kossenkov (10.11.2010) – HK Tornaado
Miron Moltšanov (23.08.2011) – HK Tornaado
Maksim Vikhrov (12.04.2010) – HC Vipers
RÜNDAJAD
Aleksei Dobrjakov (03.01.2010) – HK Tornaado
Nikita Ivanov (31.07.2011) – HC Vipers
Tristan Kookmaa (17.03.2010) – Jokerit (FIN)
Alexander Lehtmets (29.10.2010) – HIFK (FIN)
Daniel Mango (09.12.2010) – KJT Haukat (FIN)
Artur Mantsenko (25.03.2010) – KJT Haukat (FIN)
Daniil Marinitš (19.04.2010) – HK Tornaado
Ivan Mišin (17.03.2010) – Jokerit (FIN)
Roman Mõstkovski (26.11.2010) – Jokerit (FIN)
Ralf Rooteman (27.03.2011) – HK Tornaado
Ilja Rusmanov (29.07.2010) – HK Tornaado
Marat Varblane (20.12.2010) – Narva PSK
Kirill Zjuzkov (12.01.2010) – EVU (FIN)
Peatreener: Sergei Novikov
Treener: Pelle Sildre
Võistkonna juht: Tarmo Rooteman
Koondise mänedžer: Jüri Rooba
Meedia: Elo Kulla
