X!

OTSEBLOGI | Eesti kaotas avapoolaja Serbiale 27 punktiga

Korvpalli Eesti koondis
{{1756282020000 | amCalendar}}
Korvpalli EM: Serbia - Eesti
Korvpalli EM: Serbia - Eesti Autor/allikas: FIBA
Korvpalli Eesti koondis

Eesti meeste korvpallikoondis alustab kolmapäeval kell 21.15 Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Serbia vastu. ERR-i spordiportaal kajastab Riias toimuvat A-alagrupi kohtumist otseblogi vahendusel.

Serbia alustas kohe 9:0 spurdiga ja võitis esimese veerandi lausa 32:12. Kõik neli Eesti korvi tulid kaugvisetest, neist pooled tänu Artur Konontšukile.

Teise veerandi alguses jäi Nikola Jokic pingile ja Eesti esitus paranes. Vahepeal tehti 7:0 spurt, kuid Serbia pani sellele punkti ja tegi ise poolaja lõpus 7:0 spurdi. Vaheajale mindi nende 56:29 eduseisus.

Eesti korvpallikoondis osaleb EM-finaalturniiril kokku seitsmendat korda ja viiendat korda pärast taasiseseisvumist. Seejuures esimest korda pärast 1930. aastaid osaleb Eesti koondis kahel finaalturniiril järjest.

Kui nii 1937. kui ka 1939. aastal jäi tulemuseks viies koht, siis pärast taasiseseisvumist püsib selgelt parim tulemus 1993. aastast, mil Eesti koondis lõpetas kuuendana. Hilisemal kolmel osalemisel pole alagrupist edasi pääsetud ja kokku on teenitud vaid kaks võitu.

Sel korral saadi valikturniiril neli võitu ja kaks kaotust ning pääseti Leedu järel teisena edasi. Seejuures õnnestus Tallinnas alistada ka leedulased, kelle jaoks oli tegemist valikturniiri ainsa kaotusega.

Turniiri eel toimunud kontrollkohtumistes teenis Eesti kolm võitu (Iisraeli, Gruusia ja Rootsi üle) ja kaks kaotust (Leedult ja Suurbritannialt).

Eesti koondis: Henri Drell, Kregor Hermet, Janari Jõesaar, Mikk Jurkatamm, Artur Konontšuk, Kristian Kullamäe, Sander Raieste, Joonas Riismaa, Märt Rosenthal, Matthias Tass, Kaspar Treier, Siim-Sander Vene.

Eesti koondise esimene alagrupivastane Serbia on mõistagi tituleeritud koondis. Ka pärast suure Jugoslaavia lagunemist on võidetud kolm EM-tiitlit ja üle-eelmisel turniiril jõuti finaali, kus tuli tunnistada Sloveenia paremust. Samas jõuti medalini ka tunamullu maailmameistrivõistustel (hõbe) ja mullu Pariisi olümpiamängudel (pronks).

Valikturniir läbiti täiseduga: nii Gruusiast, Soomest kui ka Taanist saadi jagu nii kodus kui ka võõrsil.

Samas hoos jätkati turniiri eel kontrollmängudes, kus saadi jagu nii Bosnia ja Hertsegoviinast, Poolast, Kreekast, Küprosest, Tšehhist, valitsevast maailmameistrist Saksamaast ja viimases mängus 34 punktiga ka 2017. aasta Euroopa meistrist Sloveeniast.

Serbia koondis: Aleksa Avramovic, Bogdan Bogdanovic, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Nikola Jokic, Nikola Jovic, Stefan Jovic, Vanja Marinkovic, Vasilije Micic, Nikola Milutinov, Filip Petrušev, Tristan Vukcevic.

Eesti ja Serbia pole sel kümnendil omavahel vastamisi läinud, kuid eelmise lõpus mängiti samas MM-valikgrupis ja kuigi võõrsil sai Eesti koondis 26 punktiga lüüa, siis 2019. aasta veebruaris teeniti kodus mälestusväärsne 71:70 võit.

Samal teemal

korvpalliuudised

21:59

OTSEBLOGI | Eesti kaotas avapoolaja Serbiale 27 punktiga Uuendatud

19:47

Türgi jooksis Riias võõrustajast üle, Saksamaa alustas võidukalt Uuendatud

19:03

Eesti fänniala tegi serblastele silmad ette: selle võitsime pika puuga!

16:40

Leedu püstitas EM-i avamängus lauapallide rekordi, Portugal alistas Tšehhi Uuendatud

16:05

Konontšuk EM-i eel: meie tugevus peaks olema kiirrünnakusse jooksmine Uuendatud

14:48

Läti korvpalliliitu kritiseerinud ajakirjanikud jäid algselt akrediteeringust ilma Uuendatud

09:47

Serbia peatreener: kindlasti on Eesti meie vastu eriliselt motiveeritud

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Viimsi korvpalliklubi hankis lisajõudu Austraaliast

26.08

Tervisemure sundis Saksamaa koondise peatreeneri kõrvaltvaatajaks

26.08

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

25.08

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

25.08

Läti, Serbia ja Türgi kinnitasid korvpalli EM-ile sõitvad koondised

24.08

Saksamaa pidi Reali viskekahuri koju jätma

videod

sport.err.ee uudised

21:59

OTSEBLOGI | Eesti kaotas avapoolaja Serbiale 27 punktiga Uuendatud

21:53

ETV spordisaade, 27. august

21:52

Tallinna FC Bunker Partner alustas Meistrite liigat viigiga

21:28

Maailma viies reket jätab vigastuse tõttu USA lahtised pooleli

20:52

Mihkelsi tiim pälvis Vuelta temposõidul 14. koha, üldliider vahetus

20:19

Hollas ja Remmelg mängivad kõrgeima taseme MK-etapi põhiturniiril

19:47

Türgi jooksis Riias võõrustajast üle, Saksamaa alustas võidukalt Uuendatud

19:34

Vetkal naaseb septembrikuisteks mängudeks U-21 koondise rivistusse

19:03

Eesti fänniala tegi serblastele silmad ette: selle võitsime pika puuga!

17:56

Eesti jalgpallineiud teenisid Balti turniiril esikoha

17:28

Seim peab MM-i viiruse tõttu vahele jätma

16:51

Loik pälvis Virtuse MM-il kompleksujumises neljanda koha

16:40

Leedu püstitas EM-i avamängus lauapallide rekordi, Portugal alistas Tšehhi Uuendatud

16:05

Konontšuk EM-i eel: meie tugevus peaks olema kiirrünnakusse jooksmine Uuendatud

15:52

Kubassova koduklubi alustas euromänge kolmeväravalise võiduga

loetumad

21:59

OTSEBLOGI | Eesti kaotas avapoolaja Serbiale 27 punktiga Uuendatud

26.08

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

16:40

Leedu püstitas EM-i avamängus lauapallide rekordi, Portugal alistas Tšehhi Uuendatud

26.08

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

09:47

Serbia peatreener: kindlasti on Eesti meie vastu eriliselt motiveeritud

19:47

Türgi jooksis Riias võõrustajast üle, Saksamaa alustas võidukalt Uuendatud

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

26.08

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

19:03

Eesti fänniala tegi serblastele silmad ette: selle võitsime pika puuga!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo