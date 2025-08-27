Kasahstani meister üllatas Celticut, Bodö/Glimt ja Pafos pääsesid ka Meistrite liigasse

Jalgpalli Meistrite liigas selgusid esimesed kolm meeskonda, kes pääsesid kvalifikatsioonist põhiturniirile. Esimest korda said sellega hakkama Kasahstani meister Almatõ Kairat, Norra meister Bodö/Glimt ja Küprose meister Pafos.

Kairat üllatas play-off'is Šotimaa suurklubi Glasgow Celticut. Nii avamängus kui korduskohtumises jäid mängus väravad löömata ja nii selgus edasipääseja lõpuks penaltiseerias, kus Kairat jäi peale 3:2.

Bodö/Glimt kaotas küll Austria klubi Grazi Sturmile korduskohtumise võõrsil 1:2, aga kuna kodus oli peale jäädud 5:0, saadi kahe mängu kokkuvõttes 6:2 võit.

Avamängu võõrsil 2:1 võitnud Pafos mängis kodus Belgradi Crvena Zvezdaga 1:1 viiki ja pääses kokkuvõttes 3:2 paremusega edasi põhiturniirile.

Ülejäänud play-off'ist põhiturniirile pääsejad selguvad kolmapäeval. Qarabag alistas avamängus Ferencvarose võõrsil 3:1, Basel ja Kopenhaagen mängisid 1:1 viiki, Fenerbahce ja Benfica väravaid ei löönud ning Rangers jäi koduväljakul 1:3 alla Bruggele.