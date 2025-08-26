X!

Swiatek teenis USA lahtistel hooaja 50. võidu

Tennis
Iga Swiatek.
Iga Swiatek. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

Naiste tennise maailma teine reket Iga Swiatek alustas USA lahtiseid meistrivõistlusi kindla võiduga.

2022. aasta võitja kohtus avaringis Colombia teise reketi Emiliana Arangoga (WTA 84.) ning teenis täpselt tunniga veenva 6:1, 6:2 võidu.

Swiatek võitis oma esimeselt servilt 88 protsenti mängitud punktidest, sooritas 26 äralööki Arango viie vastu ning ei seisnud ise silmitsi ühegi murdepalliga.

"Tundsin end väga hästi. Esimesed mängud ei ole kunagi lihtsad, sest otsin alles õiget mängurütmi, aga täna tegin kindla etteaste. Olen rahul, et ei hakanud liigselt suruma, vaid mängisin stabiilselt," ütles poolatar matši järel.

Swiateki jaoks oli tegu hooaja 50. võiduga. Ta on ainus naismängija, kes on suutnud vähemalt 50 matši võita viimasel neljal aastal. Meesmängijatest on sama pikk seeria ette näidata üksnes Carlos Alcarazil (ATP 2.).

Teises ringis kohtub Swiatek maailma edetabelis 66. real paikneva hollandlanna Suzan Lamensiga, kes sai 6:4, 6:2 jagu kodupubliku ees mänginud Valerie Glozmanist (WTA 902.).

Asetustega mängijatest jõudsid neljapäeva õhtuks teise ringi veel ka 18. paigutusega brasiillanna Beatriz Haddad Maia (WTA 22.) ja 27. asetatud ukrainlanna Marta Kostjuk (WTA 28.).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

21:24

Swiatek teenis USA lahtistel hooaja 50. võidu

20:50

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

20:19

Mölder pääses põhiturniirile, Tamm kaotas avaringis

11:08

Alcaraz alustas USA lahtisi kindla võiduga, Skandinaavia tipud ka edasi

09:11

Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

25.08

Glinkal ei õnnestunud Nadali turniiril põhitabelisse pääseda

25.08

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

25.08

Filipiinide tennisist tegi taas ajalugu

25.08

Tiitlikaitsja Sabalenka pääses New Yorgis edasi

25.08

Djokovic alustas USA lahtistel võidukalt

24.08

Raducanu lõpetas New Yorgis slämmitiitlile järgnenud võidupõua

24.08

Lajal säilitas maailma edetabelis 147. koha, teised eestlased tegid tõusu

24.08

Kogenud Rumeenia tennisist võitis pika pausi järel WTA turniiri

22.08

Gauff tegi USA lahtiste eel treeneritetiimis vangerduse

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:24

Swiatek teenis USA lahtistel hooaja 50. võidu

20:50

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

20:19

Mölder pääses põhiturniirile, Tamm kaotas avaringis

19:48

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

19:27

Kristin Kuuba kaotas MM-il valitsevale Euroopa meistrile

18:49

Tõsisest vigastusest paranenud Granerud naasis hüppetorni

18:20

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

17:47

Viimsi korvpalliklubi hankis lisajõudu Austraaliast

17:15

Viiekordne Meistrite liiga võitja valis uueks mängupaigaks Saksamaa

16:42

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

16:13

Tervisemure sundis Saksamaa koondise peatreeneri kõrvaltvaatajaks

15:48

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

15:12

Keira Rattur võitis Virtuse MM-il Euroopa rekordiga teise medali

14:38

Bunker Partner püüab Meistrite liigas pääsu põhiturniirile

13:59

Rallimehed valmistuvad Paraguay teedeks: kõik alustavad nullist

13:21

Tammeka naiskond kogus heategevuseks üle 10 000 euro

12:42

Šiauliai alistas Komissarovi iluvärava toel otsese konkurendi

12:37

Ida-Virumaa malehooaja avab Avo Pusti mälestusturniir

12:06

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

11:27

Vigastatud Mets ja Tamm jäävad koondisemängudest eemale

loetumad

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile Uuendatud

25.08

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

25.08

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

09:47

Teismelise värav tõi Liverpoolile karukoopas võidu

25.08

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

12:06

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

09:11

Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

11:08

Alcaraz alustas USA lahtisi kindla võiduga, Skandinaavia tipud ka edasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo