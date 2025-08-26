Swiatek teenis USA lahtistel hooaja 50. võidu

2022. aasta võitja kohtus avaringis Colombia teise reketi Emiliana Arangoga (WTA 84.) ning teenis täpselt tunniga veenva 6:1, 6:2 võidu.

Swiatek võitis oma esimeselt servilt 88 protsenti mängitud punktidest, sooritas 26 äralööki Arango viie vastu ning ei seisnud ise silmitsi ühegi murdepalliga.

"Tundsin end väga hästi. Esimesed mängud ei ole kunagi lihtsad, sest otsin alles õiget mängurütmi, aga täna tegin kindla etteaste. Olen rahul, et ei hakanud liigselt suruma, vaid mängisin stabiilselt," ütles poolatar matši järel.

Swiateki jaoks oli tegu hooaja 50. võiduga. Ta on ainus naismängija, kes on suutnud vähemalt 50 matši võita viimasel neljal aastal. Meesmängijatest on sama pikk seeria ette näidata üksnes Carlos Alcarazil (ATP 2.).

Teises ringis kohtub Swiatek maailma edetabelis 66. real paikneva hollandlanna Suzan Lamensiga, kes sai 6:4, 6:2 jagu kodupubliku ees mänginud Valerie Glozmanist (WTA 902.).

Asetustega mängijatest jõudsid neljapäeva õhtuks teise ringi veel ka 18. paigutusega brasiillanna Beatriz Haddad Maia (WTA 22.) ja 27. asetatud ukrainlanna Marta Kostjuk (WTA 28.).