Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

Tennis
Daniil Medvedev oma katkise reketiga.
Daniil Medvedev oma katkise reketiga. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Kuuekordse slämmivõitja Boris Beckeri arvates vajab Venemaa tennisetäht Daniil Medvedev enesevalitsuse paremaks säilitamiseks professionaalset abi.

2021. aastal USA lahtistel triumfeerinud Medvedev paistis tänavusel turniiril silma inetu käitumisega, kui hakkas kaotusega lõppenud avaringi kohtumises pukikohtunikuga vaidlema ning õhutas publikut vastasmängijat Benjamin Bonzit segama.

Varemgi tähtsates mängudes enesevalitsuse kaotanud Medvedev istus pärast matši pikalt pingil ja lõhkus ära mitu reketit.

Bonzi arvates oli Medvedevi käitumine üle piiri ning temaga nõustus ühismeedias Saksamaa tenniselegend Boris Becker, kes jagas videot, kus Medvedev reketite kallal laamendab. "Seda nimetatakse avalikuks kokkuvarisemiseks (ingl public meltdown). Mina arvan, et ta vajab professionaalset abi."

Beckerile sekundeeris omakorda tuntud treener Brad Gilbert, kes on teiste seas juhendanud Andre Agassit, Andy Murrayt ja Coco Gauffi. "Medvedev käitus samamoodi pärast kaotust Washingtonis – sealgi oli avalik kokkuvarisemine," kirjutas Gilbert. "Kahjuks laseb ta liiga tihti oma emotsioonidel võimust võtta. Olen nõus – tal oleks kindlasti abi vaja."

Endise tennisisti ja praeguse kommentaatori Patrick McEnroe arvates peaks Medvedev hooaja varakult lõpetama, et end ümber häälestada. "Tal on vaja puhkusele minna ja asjad selgeks mõelda."

Medvedevile leidus ühismeedias ka toetajaid, näiteks kirjutas 2022. aasta Wimbledoni finalist Nick Kyrgios lakooniliselt: "Medvedev on parim."

Medvedev ise ei näinud oma käitumises midagi sobimatut või häbiväärset. "Midagi erilist ei juhtunud. Olin otsuse peale pahane. Iga kord, kui servide vahel tribüünidelt häält kostab, ei tule kunagi uut servi. Aga kohtunik andis vastasele uue võimaluse. See tegi mind vihaseks," ütles venelane pressikonverentsil.

"Ma lihtsalt väljendasin oma emotsioone ja rahulolematust kohtuniku otsuse üle. Rahvas sai sellest indu, ilma et mina neid oleks otseselt õhutanud. See oli omamoodi lõbus hetk. Ma saan niigi suure rahatrahvi, nii et ma ei ütle rohkem midagi."

Medvedevist jagu saanud Bonzi kohtub kolmapäeval teises ringis ameeriklase Marcos Gironiga.

Toimetaja: Henrik Laever

