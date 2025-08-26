Mölder pääses põhiturniirile, Tamm kaotas avaringis

Mölder jäi esimesena põhiturniirilt välja, mis tähendas, et ta oli kvalifikatsioonis esimesena asetatud ja seetõttu avaringis vaba. Teises ringis alistas eestlane Juan Ignazio Orzabal Gabrielli (Argentiina) 6:2, 6:1 ja teisipäevases otsustava ringi mängus sai 5:0 eduseisul loobumisvõidu William McLennaghanilt (Suurbritannia), vahendab Tennisnet.ee.

Mölder osales teisipäeval ka paarismängus koos Siim Troostiga ning eestlased teenisid 7:6 (5), 6:2 võidu Alan Magadani (Mehhiko) ja Theo Papamalamise (Prantsusmaa) üle.

Kristjan Tammel (ATP 933.) polnud aga Budapesti M15 turniiril loosiõnne, sest ta läks avaringis kokku esimesena asetatud Pietro Orlando Felliniga (Itaalia, ATP 512.).

Kohtumine oli tasavägine, kuid Tamm kaotas 6:7, 5:7. Esimeses setis jäi Tamm murdega taha 1:3, aga võitis siis kaks vastase servi ja juhtis 5:4. Kuid järgmises geimis seti võiduks servides oli Tamm kogu aeg taga ja vastane kasutas kolmanda murdepalli. Tie-break'i kaotas Tamm 2:7. Teises setis polnud seisuni 5:5 ühtki murret, aga siis sai Fellin Tamme servigeimi kätte ja võitis mängu.

Paarismängus Tamm ei osale.