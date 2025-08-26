X!

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

Suusatamine
Federico Pellegrino.
Federico Pellegrino. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Suusatamine

Itaalia murdmaasuusataja Federico Pellegrino lõpetab olümpiahooaja järel sportlaskarjääri.

Mõne päeva pärast 35-aastaseks saav Pellegrino valmistub tuleva aasta alguses kodumaal Milanos ja Cortinas toimuvateks taliolümpiamängudeks eesmärgiga võita kaua ihaldatud kuldmedal.

Tugeva sprinterina tuntud itaallane pidi nii 2018. aastal Pyeongchangi olümpial kui ka neli aastat hiljem Pekingis leppima oma põhialal norralase Johannes Hösflot Kläbo järel teise kohaga.

"Ainus asi, mida mina saan teha, on olla oma parimas vormis. Kui ma olen olümpiaks parim versioon iseendast, siis võib-olla õnnestub midagi korda saata," rääkis hetkel Rootsis treeninglaagris viibiv Pellegrino Reutersile.

"Detsembriks-jaanuariks on selge, millises seisus mina olen ja milline on kogu koondise vorm. Kui õigel hetkel avaneb võimalus, siis suudame teha hea, võib-olla isegi väga hea tulemuse."

Pellegrino mainis juba eelmise aasta lõpus, et kavatseb olümpiahooaja järel sportlaskarjääri lõpetada. See plaan on endiselt jõus. "Olümpiamängud on ainus põhjus, miks mul veel motivatsiooni jagub. See on suur võimalus, nii mulle isiklikult kui kogu meie koondisele, ning tahan sellest viimast võtta."

"Ma väga naudin seda, mida ma praegu teen, kuid minu otsus sportlaskarjäär lõpetada kannab endas palju sügavamat tähendust. Üks minu eesmärkidest oli inspireerida võimalikult paljusid inimesi. Tahtsin näidata, et on võimalik ühtaegu olla tippsportlane, üliõpilane, isa ja abikaasa," lisas ta.

Milano-Cortina taliolümpiamängud toimuvad 6.-22. veebruarini.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

21:24

Swiatek teenis USA lahtistel hooaja 50. võidu

20:50

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

20:19

Mölder pääses põhiturniirile, Tamm kaotas avaringis

19:48

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

19:27

Kristin Kuuba kaotas MM-il valitsevale Euroopa meistrile

18:49

Tõsisest vigastusest paranenud Granerud naasis hüppetorni

18:20

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

17:47

Viimsi korvpalliklubi hankis lisajõudu Austraaliast

17:15

Viiekordne Meistrite liiga võitja valis uueks mängupaigaks Saksamaa

16:42

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

laskesuusatamine

14.08

Laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati süüdistus kehavigastuste tekitamises

10.08

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

08.08

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

30.07

IBU: Laura pärand innustab sportlasi ja seiklejaid veel pikka aega

jäähoki

20.08

Eesti naiste hokiliiga alustab hooaega 13. septembril

16.08

Tallinnas toimub U-16 nelja rahvuse jäähokiturniir

12.08

HC Panter alustab kolmandat hooaega Balti liigas

13.07

Rooba ja Liivik korraldavad suvist hokilaagrit, seekord ka täiskasvanutele

freestyle suusatamine

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

kahevõistlus

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

23.05

Norra kahevõistlustäht tõmbas karjäärile joone alla

21.05

Riiber asub tööle Norra kahevõistluse koondise juures

08.05

Otepää kahevõistluse MK-etapp toimub jaanuaris

suusatamine

19:48

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

17.08

Rullsuusatamise distantsisõidu Eesti meistriks tulid Himma ja Kaasiku

16.08

Dremljuga ja Pulles krooniti rullsuusasprindi Eesti meistriteks

09.08

MM-i eel raskelt viga saanud Rootsi suusatäht ei treeni veel täiskoormusega

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

18:49

Tõsisest vigastusest paranenud Granerud naasis hüppetorni

24.08

Olümpiahooaja eel ala vahetanud Hansen krooniti kohe Norra meistriks

23.08

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

iluuisutamine

23.08

Goidina jäi Riias esimesena pjedestaalilt välja

22.08

Soome võib kodakondsusprobleemide tõttu ühest olümpiakohast ilma jääda

22.08

Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

21.08

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla

mäesuusatamine

07.08

Tänavune mäesuusatamise maailmameister pani olümpia eel karjäärile punkti

06.08

Vonn palkas Norra mäesuusakuulsuse enda treeneriks

24.07

Eesti mäesuusataja alustas võistlushooaega võiduga

11.07

Tormis Laine valmistub olümpiahooajaks akrobaatikaga: raske on!

jääkeegel

21.08

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

03.06

Kurlingu hooaja parima tiitel läks jagamisele

03.06

EOK toetab kurlingupaari olümpiaettevalmistust 40 000 dollariga

13.05

Kaldvee ja Lill lõpetavad hooaja maailma esinumbritena

lumelauasõit

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

13.03

Konkurentide abiga starti pääsenud Anga teenis MK-punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo