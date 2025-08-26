Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

Mõne päeva pärast 35-aastaseks saav Pellegrino valmistub tuleva aasta alguses kodumaal Milanos ja Cortinas toimuvateks taliolümpiamängudeks eesmärgiga võita kaua ihaldatud kuldmedal.

Tugeva sprinterina tuntud itaallane pidi nii 2018. aastal Pyeongchangi olümpial kui ka neli aastat hiljem Pekingis leppima oma põhialal norralase Johannes Hösflot Kläbo järel teise kohaga.

"Ainus asi, mida mina saan teha, on olla oma parimas vormis. Kui ma olen olümpiaks parim versioon iseendast, siis võib-olla õnnestub midagi korda saata," rääkis hetkel Rootsis treeninglaagris viibiv Pellegrino Reutersile.

"Detsembriks-jaanuariks on selge, millises seisus mina olen ja milline on kogu koondise vorm. Kui õigel hetkel avaneb võimalus, siis suudame teha hea, võib-olla isegi väga hea tulemuse."

Pellegrino mainis juba eelmise aasta lõpus, et kavatseb olümpiahooaja järel sportlaskarjääri lõpetada. See plaan on endiselt jõus. "Olümpiamängud on ainus põhjus, miks mul veel motivatsiooni jagub. See on suur võimalus, nii mulle isiklikult kui kogu meie koondisele, ning tahan sellest viimast võtta."

"Ma väga naudin seda, mida ma praegu teen, kuid minu otsus sportlaskarjäär lõpetada kannab endas palju sügavamat tähendust. Üks minu eesmärkidest oli inspireerida võimalikult paljusid inimesi. Tahtsin näidata, et on võimalik ühtaegu olla tippsportlane, üliõpilane, isa ja abikaasa," lisas ta.

Milano-Cortina taliolümpiamängud toimuvad 6.-22. veebruarini.