Tõsisest vigastusest paranenud Granerud naasis hüppetorni

MK-sarja kahekordne üldvõitja vigastas veebruaris põlvesidemeid ning pidi seetõttu vahele jätma kodumaal Trondheimis toimunud maailmameistrivõistlused, mida jäi varjutama kaasmaalaste kombinesooniskandaal.

"See tegi eemalolemise natukene lihtsamaks, pean ausalt ütlema," tunnistas Granerud NRK-le. Samas möönis ta, et MM-il lahvatanud skandaal jättis jälje kogu spordialale: "See mõjutas kõiki. Oli palju raskeid päevi."

Granerud tegi eelmisel nädalal esimesed hüpped ning senised treeningud on tema sõnul läinud ootamatult edukalt. "Tunne on tõeliselt hea ja tore on taas tunda seda rõõmu, mida hüppamine mulle pakub. Treeningud on läinud väga-väga hästi, vähemalt esialgsete ootustega võrreldes."

29-aastane norralane võitis nii 2021. kui ka 2023. aastal MK-sarja ning tuli 2023. aastal ka Nelja hüppemäe turnee üldvõitjaks, kuid pole kahel viimasel hooajal sarnast lennukust näidanud.

Kõigest hoolimata vaatab Granerud algavale hooajale vastu pigem lootusrikkalt. "Loodetavasti hüppan paremini kui kunagi varem. Tean, et olen võimeline kaugele ja hästi hüppama, kuid praegu veel päris täpselt ei tea, kui hästi see mul pärast vigastust välja tuleb. See teebki minu jaoks algava hooaja põnevaks."

Suusahüpete MK-sarja uus hooaeg algab 22. novembril Lillehammeris.