X!

Tõsisest vigastusest paranenud Granerud naasis hüppetorni

Suusahüpped
Halvor Egner Granerud.
Halvor Egner Granerud. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Suusahüpped

Norra suusahüppetäht Halvor Egner Granerud on tõsisest põlvevigastusest paranenud ja teinud esimesed hüpped.

MK-sarja kahekordne üldvõitja vigastas veebruaris põlvesidemeid ning pidi seetõttu vahele jätma kodumaal Trondheimis toimunud maailmameistrivõistlused, mida jäi varjutama kaasmaalaste kombinesooniskandaal.

"See tegi eemalolemise natukene lihtsamaks, pean ausalt ütlema," tunnistas Granerud NRK-le. Samas möönis ta, et MM-il lahvatanud skandaal jättis jälje kogu spordialale: "See mõjutas kõiki. Oli palju raskeid päevi."

Granerud tegi eelmisel nädalal esimesed hüpped ning senised treeningud on tema sõnul läinud ootamatult edukalt. "Tunne on tõeliselt hea ja tore on taas tunda seda rõõmu, mida hüppamine mulle pakub. Treeningud on läinud väga-väga hästi, vähemalt esialgsete ootustega võrreldes."

29-aastane norralane võitis nii 2021. kui ka 2023. aastal MK-sarja ning tuli 2023. aastal ka Nelja hüppemäe turnee üldvõitjaks, kuid pole kahel viimasel hooajal sarnast lennukust näidanud.

Kõigest hoolimata vaatab Granerud algavale hooajale vastu pigem lootusrikkalt. "Loodetavasti hüppan paremini kui kunagi varem. Tean, et olen võimeline kaugele ja hästi hüppama, kuid praegu veel päris täpselt ei tea, kui hästi see mul pärast vigastust välja tuleb. See teebki minu jaoks algava hooaja põnevaks."

Suusahüpete MK-sarja uus hooaeg algab 22. novembril Lillehammeris.

Toimetaja: Henrik Laever

sport.err.ee värsked uudised

21:24

Swiatek teenis USA lahtistel hooaja 50. võidu

20:50

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

20:19

Mölder pääses põhiturniirile, Tamm kaotas avaringis

19:48

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

19:27

Kristin Kuuba kaotas MM-il valitsevale Euroopa meistrile

18:49

Tõsisest vigastusest paranenud Granerud naasis hüppetorni

18:20

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

17:47

Viimsi korvpalliklubi hankis lisajõudu Austraaliast

17:15

Viiekordne Meistrite liiga võitja valis uueks mängupaigaks Saksamaa

16:42

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

laskesuusatamine

14.08

Laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati süüdistus kehavigastuste tekitamises

10.08

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

08.08

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

30.07

IBU: Laura pärand innustab sportlasi ja seiklejaid veel pikka aega

jäähoki

20.08

Eesti naiste hokiliiga alustab hooaega 13. septembril

16.08

Tallinnas toimub U-16 nelja rahvuse jäähokiturniir

12.08

HC Panter alustab kolmandat hooaega Balti liigas

13.07

Rooba ja Liivik korraldavad suvist hokilaagrit, seekord ka täiskasvanutele

freestyle suusatamine

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

kahevõistlus

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

23.05

Norra kahevõistlustäht tõmbas karjäärile joone alla

21.05

Riiber asub tööle Norra kahevõistluse koondise juures

08.05

Otepää kahevõistluse MK-etapp toimub jaanuaris

suusatamine

19:48

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

17.08

Rullsuusatamise distantsisõidu Eesti meistriks tulid Himma ja Kaasiku

16.08

Dremljuga ja Pulles krooniti rullsuusasprindi Eesti meistriteks

09.08

MM-i eel raskelt viga saanud Rootsi suusatäht ei treeni veel täiskoormusega

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

18:49

Tõsisest vigastusest paranenud Granerud naasis hüppetorni

24.08

Olümpiahooaja eel ala vahetanud Hansen krooniti kohe Norra meistriks

23.08

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

iluuisutamine

23.08

Goidina jäi Riias esimesena pjedestaalilt välja

22.08

Soome võib kodakondsusprobleemide tõttu ühest olümpiakohast ilma jääda

22.08

Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

21.08

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla

mäesuusatamine

07.08

Tänavune mäesuusatamise maailmameister pani olümpia eel karjäärile punkti

06.08

Vonn palkas Norra mäesuusakuulsuse enda treeneriks

24.07

Eesti mäesuusataja alustas võistlushooaega võiduga

11.07

Tormis Laine valmistub olümpiahooajaks akrobaatikaga: raske on!

jääkeegel

21.08

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

03.06

Kurlingu hooaja parima tiitel läks jagamisele

03.06

EOK toetab kurlingupaari olümpiaettevalmistust 40 000 dollariga

13.05

Kaldvee ja Lill lõpetavad hooaja maailma esinumbritena

lumelauasõit

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

13.03

Konkurentide abiga starti pääsenud Anga teenis MK-punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo