Viimsi korvpalliklubi hankis lisajõudu Austraaliast

Ülikoolikarjääri NCAA I divisjoni meeskonnas Lewis–Clark State College'is veetnud Baker liitus 2022. aastal Austraalia tugevuselt teise liiga meeskonna Central District Lionsiga, kus paistis silma stabiilsete kaksikduublitega.

"Valisin Viimsi, sest meeskond mängib kvaliteetses liigas ning olen läbi oma agendi ja varasemalt siin liigas mänginute kaudu kuulnud klubi kohta head," ütles Baker pressiteate vahendusel. "Usun, et meil on olemas kõik vajalikud pusletükid, et sel aastal Eesti-Läti liigas tõsiselt meeskondlikult konkurentsi pakkuda ja mängijatena areneda."

Möödunud hooajal teenis Baker Lions meeskonna eest keskmiselt 34,0 mänguminutit, viskas 14,2 punkti, võttis 8,6 lauapalli ning andis 3,5 resultatiivset söötu.

"Baker peaks olema meie mängujoonise jaoks sobiv nii-öelda tänapäeva pikk. Ootame, et ta võtaks liidrirolli mõlemal väljaku poolel ning oleks eeskujuks noorematele meeskonnakaaslastele," kommenteeris peatreener Valdo Lips.

Viimsi on algavaks hooajaks sõlminud lepingu veel Oliver Pere, Erki Urviku, Espen Mägi, Kristjan Koka, Kevin Sündi, Ken-Martti Reinarti, Kaspar Kuusmaa, Karmo Kilgi, Jorgen Rikbergi, Artur Sarapi, Christian Elmar Kase ja Kristo Rannastega.