Viiekordne Meistrite liiga võitja valis uueks mängupaigaks Saksamaa

The Athleticu andmeil reisib Vazquez teisipäeval Saksamaale, et läbida meditsiiniline kontroll, misjärel saab üleminek ametlikuks. Saksa meedia teatel sõlmib ta Leverkuseniga kahe aasta pikkuse lepingu. Väidetavalt lükkas Vazquez tagasi pakkumisi nii Inglismaalt, Saudi Araabiast kui ka Türgist.

Bild kirjutas, et klubi esimeseks eelistuseks oli prantslane Jonathan Clauss, kuid see üleminek kukkus läbi, sest mängija praegune koduklubi Nice nõudis liiga suurt üleminekusummat.

34-aastase Vazqueze leping Realiga lõppes suvise klubide MM-i järel. Ta veetis Realis kokku 18 aastat, millest ainsa erandina viibis 2014/15 hooajal laenul Espanyolis.

Vazquez võitis Reali ridades viiel korral Meistrite liiga, neljal korral Hispaania meistrivõistlused ja korra Hispaania karikavõistlused. Kokku esindas ta Reali esindusmeeskonda 402 kohtumises ja lõi 38 väravat.