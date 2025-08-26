X!

Tervisemure sundis Saksamaa koondise peatreeneri kõrvaltvaatajaks

Korvpall
Alex Mumbru.
Alex Mumbru. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/camera4+
Korvpall

Saksamaa korvpallikoondise peatreener Alex Mumbru viibib haiglaravil.

46-aastane Mumbru viidi esmaspäeval Tamperes haiglaravile, kuna tal tekkis äge põletik.

Alaliidu teisipäevase pressiteate kohaselt on treeneri seisund ööpäevaga "oluliselt paranenud", kuid praegu on veel ebaselge, millal ta koondise juurde naaseb.

Saksamaa alustab EM-finaalturniiri kolmapäeval Montenegro vastu ning selles mängus täidab peatreeneri kohustusi abitreener Alan Ibrahimagic. Avavile kõlab Tamperes kell 16.30.

Lisaks Saksamaale ja Montenegrole kuuluvad B-alagruppi veel võõrustaja Soome, Suurbritannia, Leedu ja Rootsi.

Toimetaja: Henrik Laever

