Keira Rattur võitis Virtuse MM-il Euroopa rekordiga teise medali

Keira Rattur sai 100 meetri rinnuliujumises II2 klassis teise koha. Tema eelujumise aeg oli 1.49,39 ning finaali tulemus oli 1.43,78, esikohast jäi lahutama vaid 0,09 sekundit. Ratturi poolt finaalis ujutud aeg tähistab ühtlasi ka Downi sündroomiga naiste uut Euroopa rekordit.

"Pingutasin väga ja olen rõõmus medali üle," ütles Rattur finaali järel.

Treener Eili Paap lisas: "Keira suutis võistluspinges hästi keskenduda, oma tugevused välja ujuda ja lausa kolme sekundiga isiklikku tippmarki parandada. Olen uhke tema üle!"

Richard Leib (II1 klass) sai 50 meetri seliliujumises kaheksanda koha. Eelujumises püstitas ta isikliku rekordi 30,35, finaali aeg oli 30,54. Eric Tött (II2 klass) sai samal distantsil tulemusega 43,16 11. koha.

Kaspar Paul Loik (II2 klass) oli 100 meetri rinnuliujumises tulemusega 1.48,94 kümnes.

Kolmapäeval hüppavad basseini kõik neli Eesti sportlast. Keira Rattur, Richard Leib ja Eric Tött osalevad 100 meetri vabaltujumises ning Kaspar Paul Loik 400 meetri kompleksujumises.