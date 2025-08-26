X!

Keira Rattur võitis Virtuse MM-il Euroopa rekordiga teise medali

Jalgpall
Keira Rattur
Keira Rattur Autor/allikas: Marge Kato
Jalgpall

Bangkokis peetava Virtus Sport ujumise MM-i kolmandal võistluspäeval võitis Keira Rattur uue Euroopa rekordiga oma teise medali, sedapuhku hõbedase.

Keira Rattur sai 100 meetri rinnuliujumises II2 klassis teise koha. Tema eelujumise aeg oli 1.49,39 ning finaali tulemus oli 1.43,78, esikohast jäi lahutama vaid 0,09 sekundit. Ratturi poolt finaalis ujutud aeg tähistab ühtlasi ka Downi sündroomiga naiste uut Euroopa rekordit.

"Pingutasin väga ja olen rõõmus medali üle," ütles Rattur finaali järel. 

Treener Eili Paap lisas: "Keira suutis võistluspinges hästi keskenduda, oma tugevused välja ujuda ja lausa kolme sekundiga isiklikku tippmarki parandada. Olen uhke tema üle!"

Richard Leib (II1 klass) sai 50 meetri seliliujumises kaheksanda koha. Eelujumises püstitas ta isikliku rekordi 30,35, finaali aeg oli 30,54. Eric Tött (II2 klass) sai samal distantsil tulemusega 43,16 11. koha.

Kaspar Paul Loik (II2 klass) oli 100 meetri rinnuliujumises tulemusega 1.48,94 kümnes.

Kolmapäeval hüppavad basseini kõik neli Eesti sportlast. Keira Rattur, Richard Leib ja Eric Tött osalevad 100 meetri vabaltujumises ning Kaspar Paul Loik 400 meetri kompleksujumises.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

17:15

Viiekordne Meistrite liiga võitja valis uueks mängupaigaks Saksamaa

15:12

Keira Rattur võitis Virtuse MM-il Euroopa rekordiga teise medali

14:38

Bunker Partner püüab Meistrite liigas pääsu põhiturniirile

13:21

Tammeka naiskond kogus heategevuseks üle 10 000 euro

12:42

Šiauliai alistas Komissarovi iluvärava toel otsese konkurendi

11:27

Vigastatud Mets ja Tamm jäävad koondisemängudest eemale

09:47

Teismelise värav tõi Liverpoolile karukoopas võidu

25.08

Kalevi noored üllatasid esiliigas Elvat

25.08

Noor Eesti jalgpallur käis end näitamas Inglismaa esiliigaklubile

25.08

Segadus hankega võib halvendada Sillamäe staadioni rekonstrueerimise kvaliteeti

sport.err.ee uudised

17:47

Viimsi korvpalliklubi hankis lisajõudu Austraaliast

17:15

Viiekordne Meistrite liiga võitja valis uueks mängupaigaks Saksamaa

16:42

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

16:13

Tervisemure sundis Saksamaa koondise peatreeneri kõrvaltvaatajaks

15:48

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

15:12

Keira Rattur võitis Virtuse MM-il Euroopa rekordiga teise medali

14:38

Bunker Partner püüab Meistrite liigas pääsu põhiturniirile

13:59

Rallimehed valmistuvad Paraguay teedeks: kõik alustavad nullist

13:21

Tammeka naiskond kogus heategevuseks üle 10 000 euro

12:42

Šiauliai alistas Komissarovi iluvärava toel otsese konkurendi

12:37

Ida-Virumaa malehooaja avab Avo Pusti mälestusturniir

12:06

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

11:27

Vigastatud Mets ja Tamm jäävad koondisemängudest eemale

11:08

Alcaraz alustas USA lahtisi kindla võiduga, Skandinaavia tipud ka edasi

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti korvpalli EM-ist, rattaspordist ja Ironmanist Uuendatud

10:34

Crosskartide rallisprindi Paide etapi võitis Sten Oja

09:47

Teismelise värav tõi Liverpoolile karukoopas võidu

09:11

Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

08:38

Taaramäe võidutses Türgis, Suppi pälvis Prantsusmaal võidu

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

loetumad

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile Uuendatud

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

25.08

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

25.08

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

25.08

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

09:47

Teismelise värav tõi Liverpoolile karukoopas võidu

25.08

Vuelta kolmas etapp lõppes põneva finišiheitlusega

25.08

Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid

12:06

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo