Tammeka naiskond kogus heategevuseks üle 10 000 euro

Tammeka naiskond korraldas tänavu taaskord "Roosa Jalgpalli", et toetada mullu Tammeka U-16 meeskonna kapteniks olnud Ronald Sepa võitlust vähiga. 16-aastane mängija vigastas mullu oma põlve, kuid ravi käigus tuvastati noormängijal hoopis luukasvaja.

Heategevusfestival toimus eelmisel laupäeval ning Eesti jalgpallikogukond kogus noormehe abistamiseks kokku 10 880 eurot.

"Oleme siiralt üllatunud ja südamest tänulikud, kui paljudele Ronaldi raske teekond korda läheb. Suured suured tänud lahketele toetajatele! Aitäh, fännid ja jalkasõbrad," teatas Ronaldi ema Maris. "Ronald saab sellest kindlasti tugevamaks!"

Tammeka mängija Kertu Mugu ütles, et "Roosa Jalgpall" on näide sellest, kuidas omasid aidata saab. "Aitäh publikule ja kõikidele, kes aitasid koguda raha Ronaldi taastusraviks. Tahan tänada kõiki, kellega koos korraldasime ja kes olid abiks," teatas Mugu.