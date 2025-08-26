Crosskartide rallisprindi Paide etapi võitis Sten Oja

Crosskart Xtreme klassis võitis Sten Oja (Ligier XC04), kes edestas Oskar Männametsa (Speedcar Wonder) kolme sekundiga. Kolmanda tulemusega lõpetanud Lucas Orav (Speecar Wonder) jäi Männametsast vaid 0,15 sekundi kaugusele, vahendab autosport.ee.

"Igas voorus oli mõningaid seiklusi, viimases voorus tuli enam-vähem puhas sõit," rääkis Oja. "Rajal oli kohati seisvat vett, kohati muda. Üldiselt olid need kohad silmaga näha ja eks kogemusest oli samuti kasu. Sõidurütmi sain kohe paika, teises voorus küll pidurdasin ühes kurvis lukku ja libisesin ühele memmele hoovi, kuid ka pärast seda leidsin rütmi uuesti."

Esmakordselt crosskardiga võistelnud muusik Grete Paia (Speedcar Wonder) sõnas, et viie võistlusele eelnenud treeninguga sõitu päris käppa ei saa.

"Olen poistele naljatanud, et teen teile viis muusikatundi ja läheme siis Eesti Laulule võistlema," sõnas ta. "Kokkuvõttes oli siiski kihvt. Esimeses kolmes voorus olin kohati küll päris tige, emotsioonid käisid üles-alla. Kui teed enda meelest kõik, et auto pidurdaks, aga see ei pidurda, vaid läheb otse kuhugi lintidesse, siis natuke ajab marru küll. Viimane voor oli aga täitsa sõidu moodi ja tegelikult tahaks veel sõita."

SSV-de esikolmiku moodustasid Toomas Veske, Tarmo Rühka ja Indrek Naar (kõik Can-Am Maverick X3). Crosskartide juuniorklassi võitis Mairo Kähr (Krosskart 250), järgnesid Karl August Nurmetalo (Speedcar Wonder) ja Liisa-Marie Tisson (Speedcar Extreme).

Crosskartide noorteklassi võitja Ralf Lippus (Speedcar Wonder Junior) sõnas, et talle linnakatse meeldis ja rada jäi hästi meelde. Crosskart Seenior 50 klassi parim oli Eero Nõgene (Speedcar Wonder), järgnesid Igor Roosimaa (Semog Bravo Sport) ja Meelis Anton (Speedcar Wonder).

FenixBet crosskartide rallisprindi Eesti meistrivõistlused jätkuvad viienda etapiga 21. septembril Tartumaal.