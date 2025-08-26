X!

Crosskartide rallisprindi Paide etapi võitis Sten Oja

Autosport
Sten Oja
Sten Oja Autor/allikas: Pille Russi
Autosport

Paides toimunud FenixBet crosskartide rallisprindi Eesti meistrivõistluste neljandal etapil pälvis võidu Sten Oja.

Crosskart Xtreme klassis võitis Sten Oja (Ligier XC04), kes edestas Oskar Männametsa (Speedcar Wonder) kolme sekundiga. Kolmanda tulemusega lõpetanud Lucas Orav (Speecar Wonder) jäi Männametsast vaid 0,15 sekundi kaugusele, vahendab autosport.ee.

"Igas voorus oli mõningaid seiklusi, viimases voorus tuli enam-vähem puhas sõit," rääkis Oja. "Rajal oli kohati seisvat vett, kohati muda. Üldiselt olid need kohad silmaga näha ja eks kogemusest oli samuti kasu. Sõidurütmi sain kohe paika, teises voorus küll pidurdasin ühes kurvis lukku ja libisesin ühele memmele hoovi, kuid ka pärast seda leidsin rütmi uuesti."

Esmakordselt crosskardiga võistelnud muusik Grete Paia (Speedcar Wonder) sõnas, et viie võistlusele eelnenud treeninguga sõitu päris käppa ei saa.

"Olen poistele naljatanud, et teen teile viis muusikatundi ja läheme siis Eesti Laulule võistlema," sõnas ta. "Kokkuvõttes oli siiski kihvt. Esimeses kolmes voorus olin kohati küll päris tige, emotsioonid käisid üles-alla. Kui teed enda meelest kõik, et auto pidurdaks, aga see ei pidurda, vaid läheb otse kuhugi lintidesse, siis natuke ajab marru küll. Viimane voor oli aga täitsa sõidu moodi ja tegelikult tahaks veel sõita."

SSV-de esikolmiku moodustasid Toomas Veske, Tarmo Rühka ja Indrek Naar (kõik Can-Am Maverick X3). Crosskartide juuniorklassi võitis Mairo Kähr (Krosskart 250), järgnesid Karl August Nurmetalo (Speedcar Wonder) ja Liisa-Marie Tisson (Speedcar Extreme).

Crosskartide noorteklassi võitja Ralf Lippus (Speedcar Wonder Junior) sõnas, et talle linnakatse meeldis ja rada jäi hästi meelde. Crosskart Seenior 50 klassi parim oli Eero Nõgene (Speedcar Wonder), järgnesid Igor Roosimaa (Semog Bravo Sport) ja Meelis Anton (Speedcar Wonder).

FenixBet crosskartide rallisprindi Eesti meistrivõistlused jätkuvad viienda etapiga 21. septembril Tartumaal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

13:21

Tammeka naiskond kogus heategevuseks üle 10 000 euro

12:42

Šiauliai alistas Komissarovi iluvärava toel otsese konkurendi

12:37

Ida-Virumaa malehooaja avab Avo Pusti mälestusturniir

12:06

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

11:27

Vigastatud Mets ja Tamm jäävad koondisemängudest eemale

11:08

Alcaraz alustas USA lahtisi kindla võiduga, Skandinaavia tipud ka edasi

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti korvpalli EM-ist, rattaspordist ja Ironmanist Uuendatud

10:34

Crosskartide rallisprindi Paide etapi võitis Sten Oja

09:47

Teismelise värav tõi Liverpoolile karukoopas võidu

09:11

Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile Uuendatud

25.08

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

25.08

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

24.08

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

25.08

Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

25.08

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

25.08

Vuelta kolmas etapp lõppes põneva finišiheitlusega

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo