Taaramäe võidutses Türgis, Suppi pälvis Prantsusmaal võidu

Jalgrattasport
Eesti meistrivõistlused jalgratta temposõidus
Eesti meistrivõistlused jalgratta temposõidus Autor/allikas: Aldis Toome
Jalgrattasport

Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) võitis nädalavahetusel Türgi ühepäevasõidu GP Ordu (UCI 1.2) ja Sebastian Suppi Prantsusmaa juunioride mitmepäevasõidu Boucles de l'Oise Junioris (UCI 2.1) 2b etapi.

Taaramäe teenis GP Ordul soolovõidu ajaga 2:11.10. Talle järgnesid tiimikaaslane Ryuki Uga (+0.44) ja taanlane Mathias Bregnhoj (Terengganu Cycling Team; +0.47), vahendab ejl.ee.

Sebastian Suppi (2:35.16) oli parim Boucles de l'Oise Juniors mitmepäevasõidu 115,6-kilomeetrisel 2b etapil, jättes selja taha hollandlase Noel Goijerti (Cannibal – Victorious U19 Development Team) ja prantslase Arthur Alexandre (Argentuil Val de Seine Cyclisme 95).

Velotuuri üldarvestuses pälvis Suppi kuuenda koha, kaotades võitjale, taanlasele Joshua von Wettsteinile (Tscherning Cycling Academy) 19 sekundiga.

Grupisõidu Eesti valitsev meister Elisabeth Ebras (BePink – Immatra) osales Belgias ühepäevasõitudel GP Lucien Van Impe (UCI 1.1; 139,3 km) ja Egmont Cycling Race Women (UCI 1.2; 128,6 km), kus pälvis vastavalt 25. ja 33. koha.

Romet Pajur (Red Bull – BORA – Hansgrohe) oli võistlustules Saksamaal peetud Lidl Deutchland Touril (UCI 2.Pro), kus sai üldarvestuses 87. koha (+24.19). Võidukas oli norralane Sören Wärenskjold (Uno-X Mobility).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

