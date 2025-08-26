Taaramäe võidutses Türgis, Suppi pälvis Prantsusmaal võidu

Romet Pajur (Red Bull – BORA – Hansgrohe) oli võistlustules Saksamaal peetud Lidl Deutchland Touril (UCI 2.Pro), kus sai üldarvestuses 87. koha (+24.19). Võidukas oli norralane Sören Wärenskjold (Uno-X Mobility).

Grupisõidu Eesti valitsev meister Elisabeth Ebras (BePink – Immatra) osales Belgias ühepäevasõitudel GP Lucien Van Impe (UCI 1.1; 139,3 km) ja Egmont Cycling Race Women (UCI 1.2; 128,6 km), kus pälvis vastavalt 25. ja 33. koha.

Sebastian Suppi (2:35.16) oli parim Boucles de l'Oise Juniors mitmepäevasõidu 115,6-kilomeetrisel 2b etapil, jättes selja taha hollandlase Noel Goijerti (Cannibal – Victorious U19 Development Team) ja prantslase Arthur Alexandre (Argentuil Val de Seine Cyclisme 95).

Taaramäe teenis GP Ordul soolovõidu ajaga 2:11.10. Talle järgnesid tiimikaaslane Ryuki Uga (+0.44) ja taanlane Mathias Bregnhoj (Terengganu Cycling Team; +0.47), vahendab ejl.ee.

Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) võitis nädalavahetusel Türgi ühepäevasõidu GP Ordu (UCI 1.2) ja Sebastian Suppi Prantsusmaa juunioride mitmepäevasõidu Boucles de l'Oise Junioris (UCI 2.1) 2b etapi.

