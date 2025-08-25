Glinkal ei õnnestunud Nadali turniiril põhitabelisse pääseda

Manacoris Nadali tennisekeskuses toimuva turniiri kvalifikatsioonis pidi seitsmenda asetusega Glinka esmaspäeval tunnistama hispaanlase Alberto Barroso Campose (ATP 669.) 6:4, 4:6, 6:4 paremust.

Glinka servis kohtumise jooksul 13 ässa ja võitis 51 protsenti mängitud punktidest. Otsustavas setis tuli ta seisul 1:1 oma servil välja 0:40 kaotusseisust ja oli kahes järgmises servigeimis kindel, kuid tal ei õnnestunud endal murda ning üheksandas geimis vormistas hispaanlane selle, mis tal esimesel katsel tegemata jäi.

Mullu võitis Rafa Nadal Openi horvaat Duje Ajdukovic, kes tänavu turniiril ei mängu. Sel aastal on Manacoris esimese asetusega mängijaks soomlane Otto Virtanen (ATP 123.).