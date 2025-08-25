X!

Populaarne Briti golfar jõudis 15 aasta järel viimaks PGA tiitlivõiduni

Golf
Tommy Fleetwood FedEx Cupi trofeega
Tommy Fleetwood FedEx Cupi trofeega Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Golf

Suurbritannia golfar Tommy Fleetwood võitis pühapäeval 34-aastasena karjääri esimese PGA turniiri, kui triumfeeris Atlantas Tour Championshipil ning teenis sellega FedExi karika.

2007. aastal loodud golfi FedEx Cup on veidi sarnane tennise aastalõputurniirile, kui PGA tuuril mängivad golfarid koguvad hooaja jooksul mängides edetabelipunkte ning selgitavad siis augusti lõpus välja hooaja parima. Erinevalt tennisest koosneb FedEx Cup aga kolmest play-off turniirist, millest esimene mängiti 10. augustil Tennessees ning teine 17. augustil Marylandis.

Seni alustas enim edetabelipunkte kogunud mängija viimast turniiri ehk Tour Championshipi kümne löögiga alla par'i, tabeli teine mees kaheksa löögiga alla par'i ja nii edasi, ent selleks hooajaks reegleid muudeti ning viimast osavõistlust alustasid kõik 30 peale lubatud golfarit par'ilt.

See oli vesi Fleetwoodi veskile: kui ka tänavu oleks kehtinud vana süsteem, oleks ta Atlantas kaotanud ühe löögiga maailma esinumbrile Scottie Schefflerile, ent suutis nüüd nelja päevaga -18 lüües kolme löögiga edestada Patrick Cantlayd ja Russell Henleyd. Scheffler jäi jagama neljandat kohta.

15 aastat tagasi profikarjääri alustanud Fleetwoodile on see kaheksandaks tiitliks, aga eelnevad on tulnud Euroopas. PGA tuuril on teda aastaid saatnud nn "igavese teise" hüüdnimi, sest senistel PGA turniiridel oli ta 30 korda lõpetanud viie parema seas, sealjuures kuus korda tänavu. End kaua oodata lasknud triumf tõi britile ühtlasi kümne miljoni dollari suuruse auhinnaraha.

"Kui oled nii palju kordi kaotanud, ei tundu kolmelöögiline edu viimasel rajal just eriti suur," viskas emotsionaalne Fleetwood võidu järel nalja. "Mingis mõttes on ju kahju, et see lugu on nüüd läbi - sain seda isegi omal haigel moel nautida. Olen uhke selle üle, et suutsin iga kord tagasi tulla ning olla piisavalt järjepidev, et endale üldse neid võimalusi anda. Vaimset tugevust on mitut laadi ning kahtlemata olen turniiride lõpus teinud valesid otsuseid. Aga olen mõelnud õigeid mõtteid, öelnud õigeid asju ning näidanud vaimset tugevust teise nurga alt. Mul on õnne, et mind toetatakse sellisel moel," lisas britt.

Muhe Fleetwood on fännide ja kaasmängijate seas populaarne ja seda tõestas ka tema pühapäevane võit. Sotsiaalmeedias soovisid talle teiste seas õnne nii Tiger Woods, LeBron James kui Evertoni jalgpalliklubi, kelle tulihingeline toetaja Fleetwood on. "Sinu teekond on meeldetuletuseks, et kõva töö, järjepidevus ja südamega asja juures olemine toob edu. Keegi teine ei vääri seda rohkem," kirjutas legendaarne Woods.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

17:02

Populaarne Briti golfar jõudis 15 aasta järel viimaks PGA tiitlivõiduni

16:35

Segadus hankega võib halvendada Sillamäe staadioni rekonstrueerimise kvaliteeti

16:22

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i 17. kohaga

15:48

Tippliigade tegevjuht Veiko Soo jätkab tööga Tartu JK Tammekas

15:19

Keira Rattur võitis Virtuse ujumise MM-il 50 m rinnuliujumises kuldmedali

14:49

Eesti tõukeratturid võitsid EM-i viimasel päeval neli hõbemedalit

14:21

Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid

13:51

Läti, Serbia ja Türgi kinnitasid korvpalli EM-ile sõitvad koondised

13:20

Eesti noorterekordit nihutanud Lessing: sain korraliku kogemuse

12:54

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

24.08

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

11:41

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

24.08

Vingegaard võitis kukkumisele vaatamata Vuelta teise etapi

24.08

Saksamaa pidi Reali viskekahuri koju jätma

12:54

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

24.08

Eesti rühmkava koondis saavutas MM-il läbi aegade parima tulemuse

24.08

Robin Kool jäi e-spordi MM-il ootamatult medalita, maleäss Carlsen tuli kullale

24.08

Olümpiahooaja eel ala vahetanud Hansen krooniti kohe Norra meistriks

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo