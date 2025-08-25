Populaarne Briti golfar jõudis 15 aasta järel viimaks PGA tiitlivõiduni

2007. aastal loodud golfi FedEx Cup on veidi sarnane tennise aastalõputurniirile, kui PGA tuuril mängivad golfarid koguvad hooaja jooksul mängides edetabelipunkte ning selgitavad siis augusti lõpus välja hooaja parima. Erinevalt tennisest koosneb FedEx Cup aga kolmest play-off turniirist, millest esimene mängiti 10. augustil Tennessees ning teine 17. augustil Marylandis.

Seni alustas enim edetabelipunkte kogunud mängija viimast turniiri ehk Tour Championshipi kümne löögiga alla par'i, tabeli teine mees kaheksa löögiga alla par'i ja nii edasi, ent selleks hooajaks reegleid muudeti ning viimast osavõistlust alustasid kõik 30 peale lubatud golfarit par'ilt.

See oli vesi Fleetwoodi veskile: kui ka tänavu oleks kehtinud vana süsteem, oleks ta Atlantas kaotanud ühe löögiga maailma esinumbrile Scottie Schefflerile, ent suutis nüüd nelja päevaga -18 lüües kolme löögiga edestada Patrick Cantlayd ja Russell Henleyd. Scheffler jäi jagama neljandat kohta.

15 aastat tagasi profikarjääri alustanud Fleetwoodile on see kaheksandaks tiitliks, aga eelnevad on tulnud Euroopas. PGA tuuril on teda aastaid saatnud nn "igavese teise" hüüdnimi, sest senistel PGA turniiridel oli ta 30 korda lõpetanud viie parema seas, sealjuures kuus korda tänavu. End kaua oodata lasknud triumf tõi britile ühtlasi kümne miljoni dollari suuruse auhinnaraha.

"Kui oled nii palju kordi kaotanud, ei tundu kolmelöögiline edu viimasel rajal just eriti suur," viskas emotsionaalne Fleetwood võidu järel nalja. "Mingis mõttes on ju kahju, et see lugu on nüüd läbi - sain seda isegi omal haigel moel nautida. Olen uhke selle üle, et suutsin iga kord tagasi tulla ning olla piisavalt järjepidev, et endale üldse neid võimalusi anda. Vaimset tugevust on mitut laadi ning kahtlemata olen turniiride lõpus teinud valesid otsuseid. Aga olen mõelnud õigeid mõtteid, öelnud õigeid asju ning näidanud vaimset tugevust teise nurga alt. Mul on õnne, et mind toetatakse sellisel moel," lisas britt.

Muhe Fleetwood on fännide ja kaasmängijate seas populaarne ja seda tõestas ka tema pühapäevane võit. Sotsiaalmeedias soovisid talle teiste seas õnne nii Tiger Woods, LeBron James kui Evertoni jalgpalliklubi, kelle tulihingeline toetaja Fleetwood on. "Sinu teekond on meeldetuletuseks, et kõva töö, järjepidevus ja südamega asja juures olemine toob edu. Keegi teine ei vääri seda rohkem," kirjutas legendaarne Woods.