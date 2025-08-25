X!

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i 17. kohaga

Rannavõrkpall
Armin Kender ja Patrik Parijõgi
Armin Kender ja Patrik Parijõgi Autor/allikas: cev.eu
Rannavõrkpall

Eesti noored rannavõrkpallurid Armin Kender ja Patrik Parijõgi saavutasid pühapäeval Hispaanias Madridis lõppenud U-20 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlustel 17., Keira Liina Lukas ja Sandra Lepp 21. koha.

Kender ja Parijõgi tõmbasid Euroopa meistrivõistlustele joone alla veenva 2:0 (21:13, 21:7) võiduga hispaanlaste Diego Cano Lopezi ja Darío Erades Jimenezi üle, kirjutab volley.ee.

Sama tulemust sihtisid ka Lukas ja Lepp, kes mängisid Hollandi neidude Jara Bothi ja Matilda de Grootiga. Paraku olid hollandlannad pühapäeval selgelt paremad, võites Lukast ja Leppa 2:0 (21:16, 21:11) ning jättes eestlannad tiitlivõistlusel 21. kohale.

Toimetaja: Anders Nõmm

