X!

Tippliigade tegevjuht Veiko Soo jätkab tööga Tartu JK Tammekas

Jalgpall
Veiko Soo
Veiko Soo Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Jalgpall

Üle kümne aasta Eesti Jalgpalli Liidus (EJL) töötanud tippliigade tegevjuht Veiko Soo siirdub tagasi oma kunagisse koduklubisse Tartu JK Tammekasse, kus asub tööle ürituste ja koostöösuhete juhina.

"Veiko on oma tööga andnud suure panuse Eesti jalgpalli arengusse. Tema eestvedamisel käivitati kogukonnajuhtide projekt ning Premium liiga nähtavus on kasvanud nii tribüünidel, ülekannetes kui ka sotsiaalmeedias. Oleme talle südamest tänulikud ja meil on hea meel, et ta jätkab oma teekonda jalgpallis ja saab seda teha koduses Tartus," rääkis EJLi jalgpalli korraldamise osakonna juhataja Mihkel Uiboleht.

Soo sõnul on tal rõõm olla tagasi klubis, kus tema teekond Eesti tippjalgpallis 15 aastat tagasi algas. "Mul on väga hea meel, et saan töötada koos paljude ägedate inimestega uute ja kõrgete eesmärkide nimel," ütles Soo.

"Olen kindel, et nutikalt töötades suudame pakkuda Tartule ja Lõuna-Eestile häid uusi elamusi nii tribüünidel, väljakutel kui ka mujal. Ma soovin, et JK Tammeka oleks organisatsioon, mis muudab elu Tartus paremaks."

Ürituste ja koostöösuhete juhina saab Soost klubi olemasolevate ja uute suurürituste peakorraldaja, ta juhib publiku külastuskogemuse arendamist kõrgliiga mängudel ja Coop staadionil, nii publikule pakutavate tegevuste kui ka taristu osas. Soo on ka üks klubipoolseid partnereid praegustele ja tulevastele toetajatele. Samuti saab temast MTÜ Jalgpallikool Tammeka juhatuse liige.

Soo töötas aastatel 2010–2013 JK Tammekas tegevjuhi ja esindusmeeskonna mänedžerina. 2014. aastal siirdus ta Eesti Jalgpalli Liitu, tippliigade tegevjuhiks.

Soo ülesanne oli hoolitseda A. Le Coq Premium liiga positiivse arengu eest – see hõlmas endas tööd liiga tutvustamise ja kajastamise, reklaamivõimaluste, teleülekannete, mängude korralduse ning kõige muuga, mis on suunatud avalikkusele ja koostööpartneritele.

Möödunud aastal püstitas A. Le Coq Premium liiga hooaja publikurekordi, tuues staadionitele kokku enam kui 73 000 pealtvaatajat. Keskmine publikunumber tõusis 405 inimeseni mängu kohta, mis on võrreldes 2013. aastaga ligi 90 protsenti suurem.

Märgatavalt on vähenenud ka mängude arv, kus pealtvaatajaid on alla 200 – kui 12 aastat tagasi moodustasid need 59 protsenti kõigist kohtumistest, siis tänavu oli selliseid mänge olnud vaid 21. Samuti on suurenenud mängude ülekannete maht – täna kantakse Premium liiga ja Esiliiga kohtumisi üle täismahus.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

