Keira Rattur võitis Virtuse ujumise MM-il 50 m rinnuliujumises kuldmedali

Bangkokis alanud Virtuse ujumise MM-i esimesel võistluspäeval võitis Keira Rattur naiste 50 m rinnuliujumises II2 klassis kuldmedali. Ratturi aeg oli finaalis 47,05 ning eelujumises 48,44.

"Pingutasin lõpuni. Väga hea tunne!" ütles maailmameister Keira Rattur pärast 50 m rinnuliujumise finaali.

"Oleme Keiraga sel hooajal sihikindlat tööd teinud ning on rõõm näha, et see kannab vilja. Keira põhiala kuldmedal suurvõistluselt näitab, et suutsime vormi õigesti ajastada ja maksimaalse soorituse õigel hetkel välja tuua, isegi siinsetes kuumades oludes," sõnas reener Eili Paap.

Eric Tött (II2 klass) sai 100 m seliliujumises 13. koha tulemusega 1.35,12 ning Richard Leib (II1 klass) samal alal 12. koha (1.07,63). Kaspar Paul Loik (II2 klass) sai 50 m rinnuliujumises 15. koha (49,65).

Esmaspäeval, 25. augustil võistlevad Eric Tött 50 m liblikujumises ning Kaspar Paul Loik 200 m kompleksujumises. Maailmameistrivõistlused jõuavad lõpule reedel, 29. augustil.

Rattur, Tött ja Loik võistlevad klassis II2 (Downi sündroomiga sportlased) ning Leib klassis II1 (intellektipuudega sportlased).

Delegatsiooni kuuluvad lisaks sportlastele ka delegatsioonijuht ja treener Mark Sovtsa, treenerid Eili Paap ja Nadežda Maksimova ning saatjad Marge Kato, Ere Tött ja Rein Loik.

Virtuse ujumise MM peetakse Assumption University veekeskuse 50m pikkuses basseinis. Võistlustel tulevad starti enam kui 250 ujujat 31 riigist.