X!

Keira Rattur võitis Virtuse ujumise MM-il 50 m rinnuliujumises kuldmedali

Ujumine
Keira Rattur
Keira Rattur Autor/allikas: Eesti Paralümpiakomitee
Ujumine

Bangkokis alanud Virtuse ujumise MM-i esimesel võistluspäeval võitis Keira Rattur naiste 50 m rinnuliujumises II2 klassis kuldmedali. Ratturi aeg oli finaalis 47,05 ning eelujumises 48,44.

"Pingutasin lõpuni. Väga hea tunne!" ütles maailmameister Keira Rattur pärast 50 m rinnuliujumise finaali.

"Oleme Keiraga sel hooajal sihikindlat tööd teinud ning on rõõm näha, et see kannab vilja. Keira põhiala kuldmedal suurvõistluselt näitab, et suutsime vormi õigesti ajastada ja maksimaalse soorituse õigel hetkel välja tuua, isegi siinsetes kuumades oludes," sõnas reener Eili Paap.

 Eric Tött (II2 klass) sai 100 m seliliujumises 13. koha tulemusega 1.35,12 ning Richard Leib (II1 klass) samal alal 12. koha (1.07,63). Kaspar Paul Loik (II2 klass) sai 50 m rinnuliujumises 15. koha (49,65).

 Esmaspäeval, 25. augustil võistlevad Eric Tött 50 m liblikujumises ning Kaspar Paul Loik 200 m kompleksujumises. Maailmameistrivõistlused jõuavad lõpule reedel, 29. augustil.

Rattur, Tött ja Loik võistlevad klassis II2 (Downi sündroomiga sportlased) ning Leib klassis II1 (intellektipuudega sportlased).

Delegatsiooni kuuluvad lisaks sportlastele ka delegatsioonijuht ja treener Mark Sovtsa, treenerid Eili Paap ja Nadežda Maksimova ning saatjad Marge Kato, Ere Tött ja Rein Loik.

Virtuse ujumise MM peetakse Assumption University veekeskuse 50m pikkuses basseinis. Võistlustel tulevad starti enam kui 250 ujujat 31 riigist.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

ujumisuudised

15:19

Keira Rattur võitis Virtuse ujumise MM-il 50 m rinnuliujumises kuldmedali

13:20

Eesti noorterekordit nihutanud Lessing: sain korraliku kogemuse

24.08

Lessing parandas MM-il Eesti noorterekordit

21.08

Eesti ujuja nihutas juunioride MM-il teist päeva järjest isiklikku rekordit

19.08

Eesti ujuja tegi juunioride MM-il debüüdi

18.08

Avaveeujumise seeriavõistluse viimasel etapil olid kiireimad Priks ja Raudsepp

03.08

Jefimova sai MM-finaalis kuuenda koha

03.08

Ujumise MM kulmineerus maailmarekordiga, McIntoshile neljas kuld

03.08

Pisaratega võidelnud Jefimova: väga valus on MM niimoodi lõpetada

03.08

Hein: võib-olla oli see viimane tiitlivõistlus, kus Eneli ei võta medalit

02.08

Jefimova jõudis paremuselt viienda ajaga MM-i finaali

02.08

Henry Hein: Enelil on kindlasti medalimängus käpp sees

02.08

Jefimova: kõik loodavad minu peale, et ma ujuks hea tulemuse

02.08

Ujumise MM-il sündis teine maailmarekord

02.08

Alistamatu Ledecky võitis 800 meetris seitsmenda MM-kulla

02.08

Lähipäevil ujutakse Tallinna ja Helsingi vahel

02.08

Pettunud Tribuntsov: arvasin, et olen megavormis

02.08

Jefimova teisest ajast: tegelikult päris halb ujumine, sest oli palju tõmbeid

02.08

Jefimova jäi MM-i eelujumises alla vaid Meilutytele

01.08

Randväli debüüdist: hullumeelne on istuda koos maailma parimate ujujatega!

sport.err.ee uudised

17:02

Populaarne Briti golfar jõudis 15 aasta järel viimaks PGA tiitlivõiduni

16:35

Segadus hankega võib halvendada Sillamäe staadioni rekonstrueerimise kvaliteeti

16:22

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i 17. kohaga

15:48

Tippliigade tegevjuht Veiko Soo jätkab tööga Tartu JK Tammekas

15:19

Keira Rattur võitis Virtuse ujumise MM-il 50 m rinnuliujumises kuldmedali

14:49

Eesti tõukeratturid võitsid EM-i viimasel päeval neli hõbemedalit

14:21

Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid

13:51

Läti, Serbia ja Türgi kinnitasid korvpalli EM-ile sõitvad koondised

13:20

Eesti noorterekordit nihutanud Lessing: sain korraliku kogemuse

12:54

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

12:10

Juventus alustas uut hooaega võidu ja punasega

11:41

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

11:00

Filipiinide tennisist tegi taas ajalugu

10:23

Madridi Real sai kindla võidu Real Oviedo üle

09:46

Denis Grabe US Openi ajalooline medal jäi vaid ühe võidu kaugusele

09:20

Tiitlikaitsja Sabalenka pääses New Yorgis edasi

08:45

Djokovic alustas USA lahtistel võidukalt

08:14

Crossfitter Miko Lilleorg: sa pead valmistuma kõige jaoks

24.08

Gordejev rõõmustas Pärnus enneaegselt lõppenud päeval kodupublikut

24.08

Kristin Kuuba kohtub MM-il avaringis valitseva Euroopa meistriga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo