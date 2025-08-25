Eesti tõukeratturid võitsid EM-i viimasel päeval neli hõbemedalit

Pühapäeval lõppesid Hollandis tõukerattasõidu Euroopa meistrivõistlused, mis kujunesid Eesti sportlaste jaoks väga edukaks. Viimasel päeval võisteldi maratonidistantsil, kus kõik neli starti läinud eestlast võitsid oma võistlusklassis hõbemedali.

Kõige napimalt jäi esikohast ilma sprindis hõbeda ja kriteeriumis kulla võitnud Annika Aust. Viimase meetrini peetud pingelises heitluses tuli kõigest 0,02 sekundiga tunnistada hollandlanna Margo van Ekereni paremust.

"Hea meel on selle üle, et kestsin kogu sõidu sellise tempo juures ära. Tõenäoliselt minu parim sõit kogu EMi jooksul, aga kui nii napilt kulla kaotad, jääb ikka veidi mõru maik suhu," kommenteeris Aust.

Möödunud suvel Tšehhis maratonisõidu maailmameistriks kroonitud Margit Aviksoni sõidule pani pitseri kukkumine umbes poolel võistlusmaal. Sellest hoolimata õnnestus lõpetada oma võistlusklassi teisena ning teenida hõbemedal.

"Peale kukkumist mõtlesin, et selle sõiduga on nüüd kõik, sest ratas sai kannatada ning veidi tegin ka endale haiget. Pärast sellist sõitu tuleb hõbeda üle ainult rõõmu tunda," muljetas Avikson võistluse järel.

Hõbemedalid said kaela ka Eliisa Villako ja Aigar Nuuma. "Täna oli üllatavalt hea enesetunne ning tegin ka taktikaliselt õigeid valikuid," ütles Villako. "Tundsin ennast täna rajal väga hästi ning üldse olen nii enda kui kogu tiimi nädalalõpuga ülimalt rahul," võttis EM-i kokku Nuuma, kelle sõnul jätkatakse juba eeloleval kolmapäeval ühistreeningutega.

Eesti tõukeratturid võitsid Euroopa meistrivõistlustelt kokku 13 medalit: kaks kulda, kuus hõbedat ja viis pronksi. Euroopa meistriteks krooniti sprindidistantsil Eliisa Villako ja kriteeriumis Annika Aust.