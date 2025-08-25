X!

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

Tennis
Daniil Medvedev
Daniil Medvedev Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Daniil Medvedev kaotas US Openi avaringis prantslasele Benjamin Bonzile 3:6, 5:7, 7:6 (5), 6:0, 4:6. Mäng võttis aga dramaatilise pöörde.

Olukord rullus lahti kolmandas setis, kui Bonzi oli servimas matši võidule. Ootamatult astus väljakule aga fotograaf, kes ülejäänud mängu kulgu muutis.

Kohtunik Greg Allensworth otsustas, et Bonzi võib veel ühe esimese servi lüüa. Medvedev raevus ning läks kohtunikuga vaidlema. Samal ajal elavdas ta ka pealtvaatajaid ning New Yorgi publik hakkas seepeale vilistama, mistõttu seiskus mäng kuueks minutiks. Bonzi ei suutnud aga peale olukorda seda matšpalli realiseerida.

"Ma ei olnud fotograafi peale pahane," ütles Medvedev pressikonverentsil. "Olin otsuse peale pahane. Iga kord, kui servide vahel tribüünidelt häält kostab, ei tule kunagi uut servi. Aga kohtunik andis talle uue võimaluse. See tegi mind vihaseks."

Bonzi sõnas, et tema arvates oli Medvedevi käitumine üle piiri.

"Daniil alustas, valas õli tulle ning läks publikuga kaasa. Ausalt öeldes ma pole sellist asja kunagi näinud," ütles ta ajakirjanikele. "Reegel on reegel. See inimene tuli väljakule kahe servi vahel."

Fotograaf, kes näis otsivat head kohta väljaku ääres, saadeti hiljem turvameeskonna poolt ära. "Tema volitused 2025. aasta US Openiks on tühistatud," teatasid korraldajad BBC Spordile.

Peale kaotust istus Medvedev pikalt pingil ja lõhkus ära mitu reketit.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

