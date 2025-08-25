Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

Olukord rullus lahti kolmandas setis, kui Bonzi oli servimas matši võidule. Ootamatult astus väljakule aga fotograaf, kes ülejäänud mängu kulgu muutis.

Kohtunik Greg Allensworth otsustas, et Bonzi võib veel ühe esimese servi lüüa. Medvedev raevus ning läks kohtunikuga vaidlema. Samal ajal elavdas ta ka pealtvaatajaid ning New Yorgi publik hakkas seepeale vilistama, mistõttu seiskus mäng kuueks minutiks. Bonzi ei suutnud aga peale olukorda seda matšpalli realiseerida.

Daniil Medvedev was visibly upset after a camera person walked on the court at match point. pic.twitter.com/5wnVf2GSFm — ESPN (@espn) August 25, 2025

"Ma ei olnud fotograafi peale pahane," ütles Medvedev pressikonverentsil. "Olin otsuse peale pahane. Iga kord, kui servide vahel tribüünidelt häält kostab, ei tule kunagi uut servi. Aga kohtunik andis talle uue võimaluse. See tegi mind vihaseks."

Bonzi sõnas, et tema arvates oli Medvedevi käitumine üle piiri.

"Daniil alustas, valas õli tulle ning läks publikuga kaasa. Ausalt öeldes ma pole sellist asja kunagi näinud," ütles ta ajakirjanikele. "Reegel on reegel. See inimene tuli väljakule kahe servi vahel."

Fotograaf, kes näis otsivat head kohta väljaku ääres, saadeti hiljem turvameeskonna poolt ära. "Tema volitused 2025. aasta US Openiks on tühistatud," teatasid korraldajad BBC Spordile.

Peale kaotust istus Medvedev pikalt pingil ja lõhkus ära mitu reketit.