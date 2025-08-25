Eesti noorterekordit nihutanud Lessing: sain korraliku kogemuse

Lessing läbis oma põhidistantsi ehk 1500 meetri vabaujumise ajaga 16.08,12, mis andis 46 mehe seas 26. koha. Eelmine tippmark kuulus samuti Lessingule numbritega 16.11,72.

"Arvasin, et mu kõrval rajal olev mehhiklane ujub kiiremini ja jäin tema järgi orienteeruma. Panin kõik selle peale panti, et mehhiklane läheb alla 16 minuti. Sain korraliku kogemuse ning kindlasti on järgmistel tiitlivõistlustel lihtsam starti minna," rääkis Lessing.

Kokkuvõttes jäi Elvast pärit noorujuja oma juunioride MM-i etteastetega rahule. "Kõige rohkem jäi kripeldama 400 meetri vabaujumine – püssirohtu oli salves, aga keskendusin liialt kõrvalolevale ujujale. Muidu kõikidel teistel aladel tuli isiklik rekord," rääkis ta.

"800 meetri vabaltujumises pole hullu, et Eesti noorte rekordit ei tulnud – mõisast ilma ei jäänud. Olen õnnelik, et sain oma pikaraja hooaega alustada ja lõpetada võistlustel, kus tehakse korralikult lärmi."