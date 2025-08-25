Tiitlikaitsja Sabalenka pääses New Yorgis edasi

Esimesena murdis Masarova, kuid Sabalenka vastas kohe ja viigistas seisu 3:3. Seisul 6:5 teenis Sabalenka settpalli, mille Masarova arvas päästnud olevat, kuid seejärel tegi Sabalenka suurepärase löögi ning võitis esimese seti 7:5.

Maailma 108. reket Masaroval enam kohtumist juhtima minna ei õnnestunud ning teises setis suutis ta oma servi hoida vaid korra.

"Tunnen, et ma ei alustanud alguses hästi, aga siis leidsin oma rütmi," ütles Sabalenka.

Sabalenka soovib saada esimeseks naiseks pärast Serena Williamsi 2014. aastal, kes on New Yorgis edukalt üksikmängu tiitlit kaitsnud.

Ta on sel hooajal jõudnud kõigil kolmel suure slämmi turniiril vähemalt nelja parema hulka. Prantsusmaa kui ka Austraalia lahtistel pidi ta finaalis vastu võtma aga kaotuse.

Järgmisena kohtub ta Polina Kudermetovaga (WTA 67.), kes mängis avaringis Nuria Parrizas-Diaziga. Hispaanlanna pidi aga vigastuse tõttu loobumisvõidu andma.

Eelmise aasta poolfinalist Emma Navarro (WTA 11.) võitis Wang Yafani (WTA 170.) 7:6 (9), 6:3. 24-aastane ameeriklane tuli avasetis 5:3 kaotusseisust tagasi ja pidi kolm settpalli päästma.

Navarro kohtub järgmisena kaasmaalase Caty McNallyga (WTA 88.), kes alistas 6:2, 6:2 Jil Teichmanni (WTA 87.).

Marketa Vondrousova (WTA 60.) alistas Oksana Selekhmeteva (WTA 163.) 6:3, 7:6 (3) ning teises ringis kohtub ta ameeriklanna McCartney Kessleriga (WTA 41.).

Jelena Ostapenko (WTA 3.) kohtub järgmises ringis kas Taylor Townsendi (WTA 139.) või Antonia Ruziciga (WTA 69.). Lätlanna alistas esimeses ringis Xiyu

Wangi (WTA 147.) 6:4 6:3.