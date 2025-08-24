X!

Gordejev rõõmustas Pärnus enneaegselt lõppenud päeval kodupublikut

Motosport
Motokrossi Eesti meistrivõistluste teine võistluspäev
Vaata galeriid
231 pilti
Motosport

Motokrossi Eesti meistrivõistluste neljanda etapi teine võistluspäev jäi Pärnus halva ilma tõttu poolikuks. Ainsas külgvankrite sõidus teenisid esikoha Gert Gordejev ja Rudolphe Lebreton.

Külgvankrite klassis olid kohale tulnud nii eelmise MM-etapi võitnud Daniels ja Bruno Lielbardis, Gert Gordejev kui kõik teised meistrivõistluste punktiarvestuses kõrgetele kohtadele võitlevad Eesti korvipaarid. Kvalifikatsioon õnnestus võita hoopiski Kevin ning Kenny Vahtril, teised olid Markus Normak ja Tomass Dukulis, kolmandad Ülar Karing ja Sebastian Lamp. Favoriidid Lielbardised olid alles kaheksandad.

Esimest võistlussõitu läksid koheselt aga juhtima Gert Gordejev - Rudolphe Lebreton, nende järel Normak ja Dukulis. Rada oli sõitjatele vihma ja liigse vee tõttu äärmiselt keeruline ning möödumiskohti oli keeruline leida. Kogu sõidu püsisid esimesed kaks ratas rattas, kuid esimesena tulid üle joone Gordejev - Lebreton ning Normak ja Dukulis pidid leppima teise kohaga. Kolmandaks tulid lätlased Lielbardised. Veteranide klassi parim paar oli Argo Põldsaar - Tom Küüsmaa.

Teine võistlussõit jäeti ilma tõttu külgvankrite klassis ära.

Quad Open klassi kiireimad olid võistlemas Prantsusmaal, mis andis võimaluse uutele sõitjatele poodiumikohti püüda. Põhifavoriidiks oli lätlane Reinis Bicans, kes oli eelmisel EM-etapil teine. Esimene sõit lõppes lätlasel aga katkestamisega ning võimaluse kasutas ära teine lätlane Karlis Straubergs. Tema järel oli teine Mihkel Mürk ning kolmas Tuomas Kuivamäki. Parima ringiaja sõitis välja aga Ruben Vestung, kes oli neljas.

Quadidel toimus ka teine võistlussõit ning siin suutis esimese sõidu edu korrata Straubergs, teine oli seekord Bicans ja kolmas Vestung. Etapi kokkuvõttes oli kindel võitja Straubergs, teine Vestung ning kolmas Kuivamäki. Veteranide klassi parim oli mõlemas sõidus Mihkel Mürk.

MX Hobi klassi domineeris taaskord Sten Kuhi, kes võitis mõlemas sõidud. Teine oli Sander Pihlakas ja kolmas Ilmar Jakobson, kes kogusid võrdselt 42 punkti.

50cc klassis sõideti ainult üks võistlussõit ning siin pani enda paremuse maksma Robin Vahter, kes võitis sõidu kindla eduga. Teine oli Marten Sonn ning kolmas Markus Mai.

Quad 100 ja jun. klassis oli esikolmik Oskari Ruotsalainen, Brent Saul ning Lars Landmann. ATV lapsed klassis võitis kindlalt Egert Sutt, teine oli Martten Sädemets ja kolmas Kren Astok.

Järgmine etapp sõidetakse 6.-7. septembril Lange Motokeskuses.

Toimetaja: Anders Nõmm

