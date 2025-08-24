Flora sai Kuressaares napi võidu ja tõusis Levadia kannule

Flora avas skoori 23. minutil, kui nurgalöögijärgsest olukorrast näitas täpsust Danil Kuraksin. Kuressaare vastas kümme minutit hiljem Märten Pajunurme kindlalt realiseeritud penaltiga, vahendab jalgpall.ee.

Avapoolaja neljandal üleminutil sündis aga kohtumise otsustav värav, kui Kuressaare väravavaht Karl-Romet Nõmm tõrjus esmalt Maksim Kalimullini löögi, kuid Mihhailov oli jaol ning vormistas Flora 2:1 võidutabamuse.

Flora jätkab 53 punktiga teisel real, jäädes liidrist Tallinna FCI Levadiast maha kahe silmaga. Kuressaare paikneb 17 punktiga tabeli üheksandal kohal.