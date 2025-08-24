Eesti klubi võitis esmakordselt Läänemere rannajalgpalliliiga

Jõulumäel selgus laupäeval Läänemere rannajalgpalliliiga tänavune võitja ning esmakordselt tõi tiitli Eestisse SK Augur Enemat/Coolbet. Lisaks jõudis medalini ka BSC Pärnu Tervis, kes lõpetas turniiri kolmandal kohal.

Tänavu neljandat korda toimunud Läänemere liiga põhiturniiri viimased kohtumised mängiti reedel Pärnu rannas. Enne finaalpäeva oli endale edasipääsu nelja parima sekka teeninud nii Eesti klubi SK Augur Enemat/Coolbet, Saksamaa esindaja Rostocker Robben kui kahel eelmisel hooajal liigas võidutsenud Taani meister BSC Copenhagen.

Viimase pääsme eest nelja parema sekka heitlesid otsustavas mängus BSC Pärnu Tervis ja Leedu klubi BSC Kaunas Žalgiris. Tervis teenis tasavägises matšis 5:4 võidu ja tagas koha laupäeval Jõulumäe rannahallis toimunud finaaletapil.

Poolfinaalis alistas valitsev Eesti meister Augur 3:0 tiitlikaitsja Copenhageni, samal ajal kui Tervis pidi tunnistama Robbeni 4:2 paremust. Finaalis pidasid Augur ja Robben tasavägise heitluse, kus eduseis vahetus mitmel korral. Otsustavad sündmused toimusid mängu lõpus, mis viis Eesti klubi ajaloolise 6:4 võiduni ning Läänemere liiga karika tõstmiseni.

Pronksimängus ei jätnud Tervis taanlastele võimalust, teenides kindla 5:0 võidu. Eesti klubidest veel võistlustules olnud Nõmme BSC Olybet ja BSC Thunder Arvutitark lõpetasid liiga vastavalt kaheksanda ja kuuenda kohaga.

Finaalpäeva tulemused:

Laupäev, 23. august – Jõulumäe liivahall

10.30 Nõmme BSC OlyBet – Pure Nordic Water BSC 3:2

12.00 poolfinaal: Pärnu Tervis – Rostocker Robben 2:4​

13.15 poolfinaal: SK Augur Enemat/Coolbet ​– BSC Copenhagen 3:0​

14.30 7.–8. koha mäng: Nõmme BSC Olybet ​– Pure Nordic Water BSC 4:6​

15.45 5.–6. koha mäng: BSC Kaunas Žalgiris ​– BSC Thunder Arvutitark 4:2​​

17.00 3.–4. koha mäng: Pärnu Tervis ​– BSC Copenhagen 5:0​

18.15 finaal: SK Augur Enemat/Coolbet ​– Rostocker Robben 6:4​

Augur võitis Läänemere rannajalgpalliliiga täiseduga, olles hooaja jooksul võitnud kõik põhiturniiri kohtumised ning ka poolfinaali ja finaali. Klubi jaoks oli see juba kolmas tiitel sel aastal – enne olid lisandunud Eesti meistritiitel ja superkarikas. Samuti teenis Augur Euroopa klubiturniiril ajaloolise 11. koha.

Läänemere rannajalgpalliliiga toimus tänavu neljandat korda. Varasemalt on võitjaks kroonitud Läti-Ukraina ühendmeeskond Vides Tehnika Erawadee ning kahel korral BSC Copenhagen.