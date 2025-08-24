Harri Kullas lõpetas AMA motokrossi hooaja tugevalt

AMA motokrossi hooaja viimane etapp sõideti sel nädalavahetusel Budds Creeki krossirajal. Harri Kullas tegi hooaja viimasel etapil ühe oma parima võistluspäeva ja teenis 450 klassis etapi kokkuvõttes 12. koha. Hooaja kokkuvõttes tuli Kullas samuti 12. kohale.

Kullas alustas võistluspäeva ajasõidu 18. kohaga. Keskmine grupp oli ajasõidus väga tihe ja kümnes koht jäi vaid ühe sekundi kaugusele. Parima ringiaja sõitis välja tiitli juba kindlustanud Jett Lawrence, teine oli Justin Cooper ja kolmas Hunter Lawrence, vahendab msport.ee.

Esimest võistlussõitu alustas Kullas keskmise stardiga ja esimese ringi lõpuks oli ta 17. kohal. Sõidu edenedes hakkas Kullas vaikselt ette poole liikuma ja poole sõidu järel oli 14. Sõidu teises pooles rohkem ettepoole tõusta ei õnnestunud ja eestlane tuli finišisse 14. mehena. Sõidu võitis Jett Lawrence, teine oli Justin Cooper ja kolmas Hunter Lawrence.

Teises võistlussõidus tegi Kullas fantastilise stardi ja jõudis esimesse kurvi Jorge Prado kõrval teisena. Kurvis kaldus ta kahjuks natukene liiga välja, mistõttu läks esimesele hüppele esikümne piiril. Sõidu keskel suutis Kullas Pradost mööduda, kuid peagi möödus meie mehest tagant hooga tulnud Eli Tomac. Kullas lõpetas sõidu 11. kohal. Võitjaks tuli Hunter Lawrence, teine oli Jett Lawrence ja kolmas RJ Hampshire.

Etapi kokkuvõttes teenis 19 punktiga 12. koha. Etapivõit läks 47 punktiga Jett Lawrence´ile, teine oli 45 punktiga Hunter Lawrence ja kolmas 40 punktiga Justin Cooper.

Hooaja kokkuvõttes teenis Kullas 158 punktiga ja see andis talle 12. koha. Tiitli teenis 509 punktiga Jett Lawrence, teine oli 454 punktiga Hunter Lawrence ja kolmas 395 punktiga Eli Tomac.