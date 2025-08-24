X!

Harri Kullas lõpetas AMA motokrossi hooaja tugevalt

Motosport
Harri Kullas
Harri Kullas Autor/allikas: Karli Saul
Motosport

AMA motokrossi hooaja viimane etapp sõideti sel nädalavahetusel Budds Creeki krossirajal. Harri Kullas tegi hooaja viimasel etapil ühe oma parima võistluspäeva ja teenis 450 klassis etapi kokkuvõttes 12. koha. Hooaja kokkuvõttes tuli Kullas samuti 12. kohale.

Kullas alustas võistluspäeva ajasõidu 18. kohaga. Keskmine grupp oli ajasõidus väga tihe ja kümnes koht jäi vaid ühe sekundi kaugusele. Parima ringiaja sõitis välja tiitli juba kindlustanud Jett Lawrence, teine oli Justin Cooper ja kolmas Hunter Lawrence, vahendab msport.ee.

Esimest võistlussõitu alustas Kullas keskmise stardiga ja esimese ringi lõpuks oli ta 17. kohal. Sõidu edenedes hakkas  Kullas vaikselt ette poole liikuma ja poole sõidu järel oli 14. Sõidu teises pooles rohkem ettepoole tõusta ei õnnestunud ja eestlane tuli finišisse 14. mehena. Sõidu võitis Jett Lawrence, teine oli Justin Cooper ja kolmas Hunter Lawrence.

Teises võistlussõidus tegi Kullas fantastilise stardi ja jõudis esimesse kurvi Jorge Prado kõrval teisena. Kurvis kaldus ta kahjuks natukene liiga välja, mistõttu läks esimesele hüppele esikümne piiril. Sõidu keskel suutis Kullas Pradost mööduda, kuid peagi möödus meie mehest tagant hooga tulnud Eli Tomac. Kullas lõpetas sõidu 11. kohal. Võitjaks tuli Hunter Lawrence, teine oli Jett Lawrence ja kolmas RJ Hampshire.

Etapi kokkuvõttes teenis 19 punktiga 12. koha. Etapivõit läks 47 punktiga Jett Lawrence´ile, teine oli 45 punktiga Hunter Lawrence ja kolmas 40 punktiga Justin Cooper. 

Hooaja kokkuvõttes teenis Kullas 158 punktiga ja see andis talle 12. koha. Tiitli teenis 509 punktiga Jett Lawrence, teine oli 454 punktiga Hunter Lawrence ja kolmas 395 punktiga Eli Tomac.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

17:05

Balti keti velotuuri viimase etapi parim oli lätlane, üldvõit taas Ärmile

16:46

Olümpiahooaja eel ala vahetanud Hansen krooniti kohe Norra meistriks

16:17

Eesti klubi võitis esmakordselt Läänemere rannajalgpalliliiga

15:38

Harri Kullas lõpetas AMA motokrossi hooaja tugevalt

15:02

Lajal säilitas maailma edetabelis 147. koha, teised eestlased tegid tõusu

14:35

Kuusk lõi Poolas õnnetu omavärava

14:05

Lessing parandas MM-il Eesti noorterekordit

13:39

Robin Kool jäi e-spordi MM-il ootamatult medalita, maleäss Carlsen tuli kullale

12:58

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

11:51

Saksamaa pidi Reali viskekahuri koju jätma

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain Uuendatud

12:58

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega Uuendatud

23.08

Jamaica kettaheitja alistas Teemantliigas Alekna ja Cehi

09:02

Eesti rühmkava koondis saavutas MM-il läbi aegade parima tulemuse

23.08

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

23.08

Inglismaa jalgpalliklubi kurikuulsa omaniku ja peatreeneri vahel käärib

23.08

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo