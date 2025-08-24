X!

Lessing parandas MM-il Eesti noorterekordit

Ujumine
Gerd Johan Lessing.
Gerd Johan Lessing. Autor/allikas: Dmitrij Shestakov
Ujumine

Eesti ujuja Gerd Johan Lessing nihutas Rumeenias juunioride MM-il viimasel võistluspäeval enda nimele kuuluvat Eesti noorterekordit.

Lessing läbis oma põhidistantsi ehk 1500 meetri vabaujumise ajaga 16.08,12 ning sai eelujumise kokkuvõttes 18. koha. Eelmine tippmark kuulus samuti Lessingule numbritega 16.11,72.

Lessing püstitas MM-il uue isikliku rekordi veel ka 800 meetri vabaujumises (8.23,51) ja 200 meetri vabaujumises (1.53,31).

Toimetaja: Henrik Laever

