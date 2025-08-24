Lessing parandas MM-il Eesti noorterekordit

Lessing läbis oma põhidistantsi ehk 1500 meetri vabaujumise ajaga 16.08,12 ning sai eelujumise kokkuvõttes 18. koha. Eelmine tippmark kuulus samuti Lessingule numbritega 16.11,72.

Lessing püstitas MM-il uue isikliku rekordi veel ka 800 meetri vabaujumises (8.23,51) ja 200 meetri vabaujumises (1.53,31).