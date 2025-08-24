X!

Saksamaa pidi Reali viskekahuri koju jätma

Korvpall
David Krämer.
David Krämer. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Korvpall

Saksamaa korvpalliliit avalikustas laupäeval 12 meest, kes esindavad riiki järgmisel nädalal algavatel Euroopa meistrivõistlustel.

Sakslaste rivistusse kuulub kolm NBA-s ja kaheksa Euroliigas leiba teenivad mängumeest. Ookeani tagant tulid koondisele appi Dennis Schröder (Sacramento Kings), Tristan da Silva (Orlando Magic) ja Franz Wagner (Orlando Magic).

Euroliigast võeti kaasa Oscar da Silva, Justus Hollatz, Leon Kratzer, Andreas Obst ja Johannes Voigtmann (kõik Müncheni Bayern), Maodo Lo (Kaunase Žalgiris), Daniel Theis (AS Monaco) ja Isaac Bonga (Belgradi Partizan). Lisaks pääses nimekirja aastaid Euroliigas rassinud, kuid nüüd Jaapanis mängiv Johannes Thiemann (Gunma Crane Thunders).

Nimekamatest mängijatest jäävad vigastuste tõttu eemale Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) ja Mortiz Wagner (Orlando Magic). Oluliseks puudujaks on ka hiljuti Madridi Realiga liitunud tagamängija David Krämer, keda vaevab lihasvigastus.

Ehkki koondise peatreener Alex Mumbru soovis Krämerit EM-ile kaasa võtta, siis mängija uus koduklubi Real ega koondise arstid ei andnud selleks rohelist tuld.

"See on meie jaoks tõsine kaotus. Davidil oli minu plaanides oluline roll, kuid peame nüüd tema puudumist parimal võimalikul viisil kompenseerima. Minul isiklikult on temast väga kahju, sest ta kindlasti vääris koondisesse kuulumist," ütles Mumbru alaliidu teate vahendusel.

Eelmise EM-i pronksmedalist kohtub tänavu B-alagrupis Soome, Suurbritannia, Leedu, Rootsi ja Montenegroga.

Toimetaja: Henrik Laever



