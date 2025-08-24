VIDEOD | Son ja Müller avasid suure lombi taga väravaarve

Endine Tottenham Hotspuri kapten Son siirdus hiljuti Los Angeles FC ridadesse ning jõudis debüütväravani kolmandas mängus, kui võõrsil tehti 1:1 viik FC Dallasega.

"Mul on väga hea meel, et suutsin oma esimese MLS-i värava lüüa, aga kõige tähtsam on ikkagi kolm punkti. Selles mõttes oli tänane mäng suur pettumus," sõnas kümme aastat Premier League'i äärekaitsjaid hirmutanud Son. "Mul on vaja veel veidi aega, et meeskonda täielikult sulanduda. Olen siin ainult kaks nädalat olnud, samas olen seni igat hetke nautinud."

SON HEUNG-MIN'S FIRST MLS GOAL IS A WORLDIE! pic.twitter.com/JaOwvhk3V9 — Major League Soccer (@MLS) August 24, 2025

Ka 2014. aasta maailmameister Müller leidis tee väravani, aidates Vancouver Whitecapsi dramaatilise 3:2 võiduni St. Louis City üle. Müller realiseeris teise poolaja 14. üleminutil võõrustaja kasuks penalti, mis otsustas lõpptulemuse.

"Sain võiduvärava lüüa meie fännide ees – see oli uskumatu tunne! Tõesti erakordne," sõnas suvel Müncheni Bayernist lahkunud Müller.

THOMAS MÜLLER FIRST MLS GOAL AT THE DEATH! pic.twitter.com/oVxj6J0kMe — Major League Soccer (@MLS) August 24, 2025

Lionel Messi koduklubi Miami Inter leppis võõral väljakul 1:1 viiki DC Unitediga. Messi ei kuulunud vigastuse tõttu koosseisu, Interi viigivärava eest hoolitses 64. minutil Baltasar Rodriguez.

Whitecaps ja LAFC hoiavad läänekonverentsis vastavalt kolmandat ja neljandat kohta, Inter paikneb idas viiendal positsioonil.