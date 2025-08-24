Tõukerattur Aust tuli kriteeriumisõidus Euroopa meistriks

Reedel võidetud neljale medalile lisandus laupäeval viis ning kõige säravama soorituse eest hoolitses kriteeriumisõidus Euroopa meistriks kroonitud Annika Aust.

Sprindistantsil hõbeda võitnud Aust kasutas suurepäraselt ära talle sobinud rajaprofiili ning pani oma tugevuse konkurentide vastu maksma. "Tundsin end täna hästi, jõudu jagus ning rada oli mulle justkui loodud," kommenteeris õnnelik Aust võistluse järel.

Hõbemedali tõi Eestisse naisjuunioride klassis võistlev Eliisa Villako. "Sõit oli raske ning rada pigem igav. Ootasin võistluse lõppu, aga medal teeb muidugi head meelt," sõnas reedel sprindis Euroopa meistritiitli võitnud Villako.

Teist päeva järjest said pronksmedalid kaela Margit Avikson ja Aigar Nuuma. "Oli see vast sõit," alustas Avikson, "Võitlesin viimase meetrini ning tegin kõik, mis suutsin."

Enda ning teiste sooritusega jäi rahule ka kaaslasi juhendav Aigar Nuuma. "Algus oli väga raske ja kiire, aga mida ring edasi, seda rohkem hakkasin sõitu nautima. Erilist rõõmu valmistab see, et kõik jõudsid täna taas pjedestaalile," analüüsis Nuuma eestlaste teist võistluspäeva.

Lisaks kriteeriumile sõideti päeva teises pooles teatesõidud, kus Eesti naiskond koosseisus Avikson, Aust ja Villako saavutas kolmanda koha. "Pronks oli sel võistlusel maksimum, mida võtta oli, seega tuleb igati rahul olla," kommenteeris ka Eesti Tõukerattaliidu presidendi ametis olev Nuuma.

Tõukerattasõidu Euroopa meistrivõistlused kulmineeruvad pühapäeval, mil võisteldakse maratonidistantsil.