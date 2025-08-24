X!

Tõukerattur Aust tuli kriteeriumisõidus Euroopa meistriks

Teised alad
Värske Euroopa meister Annika Aust.
Värske Euroopa meister Annika Aust. Autor/allikas: Eesti Tõukerattaliit
Teised alad

Tõukerattasõidu Euroopa meistrivõistluste teisel päeval näitasid eestlased taas head minekut.

Reedel võidetud neljale medalile lisandus laupäeval viis ning kõige säravama soorituse eest hoolitses kriteeriumisõidus Euroopa meistriks kroonitud Annika Aust.

Sprindistantsil hõbeda võitnud Aust kasutas suurepäraselt ära talle sobinud rajaprofiili ning pani oma tugevuse konkurentide vastu maksma. "Tundsin end täna hästi, jõudu jagus ning rada oli mulle justkui loodud," kommenteeris õnnelik Aust võistluse järel.

Hõbemedali tõi Eestisse naisjuunioride klassis võistlev Eliisa Villako. "Sõit oli raske ning rada pigem igav. Ootasin võistluse lõppu, aga medal teeb muidugi head meelt," sõnas reedel sprindis Euroopa meistritiitli võitnud Villako.

Teist päeva järjest said pronksmedalid kaela Margit Avikson ja Aigar Nuuma. "Oli see vast sõit," alustas Avikson, "Võitlesin viimase meetrini ning tegin kõik, mis suutsin."

Enda ning teiste sooritusega jäi rahule ka kaaslasi juhendav Aigar Nuuma. "Algus oli väga raske ja kiire, aga mida ring edasi, seda rohkem hakkasin sõitu nautima. Erilist rõõmu valmistab see, et kõik jõudsid täna taas pjedestaalile," analüüsis Nuuma eestlaste teist võistluspäeva.

Lisaks kriteeriumile sõideti päeva teises pooles teatesõidud, kus Eesti naiskond koosseisus Avikson, Aust ja Villako saavutas kolmanda koha. "Pronks oli sel võistlusel maksimum, mida võtta oli, seega tuleb igati rahul olla," kommenteeris ka Eesti Tõukerattaliidu presidendi ametis olev Nuuma.

Tõukerattasõidu Euroopa meistrivõistlused kulmineeruvad pühapäeval, mil võisteldakse maratonidistantsil.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

11:51

Saksamaa pidi Reali viskekahuri koju jätma

11:20

Kogenud Rumeenia tennisist võitis pika pausi järel WTA turniiri

10:43

VIDEOD | Son ja Müller avasid suure lombi taga väravaarve

10:11

Tõukerattur Aust tuli kriteeriumisõidus Euroopa meistriks

09:40

Hiline omavärav päästis Barcelonale kolm punkti

09:02

Eesti rühmkava koondis saavutas MM-il läbi aegade parima tulemuse

08:38

Arsenal lõi uustulnuka võrku viis palli ja andis 15-aastasele debüüdi

08:10

Hollas ja Remmelg mängivad Brno MK-etapil medalitele

23.08

Paide rallil võidutsenud Nõgene: selle tulemusega peab natuke harjuma

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain Uuendatud

23.08

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

23.08

Jamaica kettaheitja alistas Teemantliigas Alekna ja Cehi

22.08

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

23.08

Inglismaa jalgpalliklubi kurikuulsa omaniku ja peatreeneri vahel käärib

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega Uuendatud

22.08

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

23.08

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo