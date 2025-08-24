Arsenal lõi uustulnuka võrku viis palli ja andis 15-aastasele debüüdi

Kaks väravat lõi nii kaitsja Jurrien Timber (34., 56.) kui ka ründaja Viktor Gyökeres (48., 90+5.) ning ühe tabamuse lisas ääreründaja Bukayo Saka (45+1.), kellele andis resultatiivse söödu Timber.

Arsenal juhtis täistunniks nii veenvalt, et 64. minutil saadeti väljakule vaid 15-aastane ja 235 päeva vanune poolkaitsja Max Dowman, kellest sai klubikaaslase Ethan Nwaneri järel läbi aegade teine noorim Premier League'i debütant. Nwaneri oli 2022. aastal debüteerides Dowmanist 54 päeva võrra noorem.

Dowman jättis ühtlasi mängule oma jälje, kui teenis kohtumise lõpus penalti, mille realiseeris Gyökeres. "Me näeme selliseid esitusi temalt iga päev treeningutel," ütles Arsenali peatreener Mikel Arteta. "Pean kiitma tema perekonda – nad on kasvatanud lapse, kellel on erakordne küpsus, tasakaalukus ja nälg edu järele. Sellist kooslust kohtab harva. Ja loomulikult pean kiitma ka meie akadeemiat. Ta on noormees, kes on täielikult veendunud, et suudab juba 15-aastasena jalgpalliplatsil otsustaja olla. Sellist enesekindlust ma ei ole varem näinud."

Max Dowman is only 15 years and 235 days old, and he just made his Premier League debut ✨ pic.twitter.com/SNnqYOOhA5 — Premier League (@premierleague) August 23, 2025

Päris muretult Arsenali jaoks siiski kõik ei kulgenud, sest kohtumise pidid vigastuste tõttu pooleli jätma nii meeskonna kapten Martin Ödegaard kui ka Saka.

Arsenali linnarivaal Tottenham Hotspur jätkab samuti kahe vooru järel täiseduga, kui võõrsil alistati Manchester City 2:0. Täpset jalga näitasid ääreründaja Brennan Johnson (35.) ja poolkaitsja Joao Palhinha (45+2.).

Pühapäeval peetakse veel kolm kohtumist ning teine voor lõppeb esmaspäeva hilisõhtul Newcastle Unitedi ja tiitlikaitsja Liverpooli vahelise kohtumisega.

Teised tulemused:

Bournemouth - Wolverhampton Wanderers 1:0

Brentford - Aston Villa 1:0

Burnley - Sunderland 2:0