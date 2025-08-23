Hein jälgis uue klubi kaotust pingilt, St. Pauli teenis Dortmundis viigi

Bremeni klubi rändas külla Frankfurdi Eintrachtile ning jäi Can Yilmaz Uzuni ja Jean-Matteo Bahoya tabamustest 25. minutiks 0:2 kaotusseisu. Teise poolaja alguses lõi Bahoya veel kolmandagi, misjärel avas Justin Njinmah ka Bremeni eest skoori.

Ansgar Knauff lõi 70. minutil aga võõrustaja eest neljanda värava ning Eintracht realiseeris koduväljakul kindla 4:1 võidu.

Werder soetas Heina aastase laenulepingu alusel alles reedel ning laupäeval Eesti koondise esikinnast ei kasutatud. Bremeni väravat kaitses 21-aastane Mio Backhaus, meeskonna senine väravavaht Michael Zetterer mängis esimest korda Eintrachti särgis, kellega sakslane kolm päeva tagasi liitus.

Vigastusest taastuva Karol Metsa koduklubi St. Pauli jäi kodus Dortmundi Borussia vastu 34. minutil kaotusseisu, aga suutis 50. minutil seisu viigistada. Dortmund läks 74. minutiks juhtima 3:1, kuid kaheksakordne Saksamaa meister jäi 85. minutil hoopis vähemusse, kui Filippo Mane punase kaardiga väljakult saadeti.

Danel Sinani realiseeris penalti ja St. Pauli jõudis värava kaugusele ja võõrustaja kasutas arvulise ülekaalu ära, kui Eric Smith 89. minutil viigivärava lõi. Kümne lisaminutiga aga väravalisa ei sündinud ning pingeline mäng lõppes 3:3 viigiga.

Saksamaa kõrgliiga hooaja esimene mänguvoor lõppeb pühapäeval.