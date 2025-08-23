X!

Hein jälgis uue klubi kaotust pingilt, St. Pauli teenis Dortmundis viigi

Jalgpall
Karl Jakob Hein
Karl Jakob Hein Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Äsja Saksamaa kõrgliigasse siirdunud väravavaht Karl Jakob Hein vaatas pingilt, kui Bremeni Werder hooaja avamängus kindla kaotuse sai. Vigastusest taastuva Karol Metsa koduklubi St. Pauli suutis Dortmundi Borussia vastu otsustavatel hetkedel viigi välja mängida.

Bremeni klubi rändas külla Frankfurdi Eintrachtile ning jäi Can Yilmaz Uzuni ja Jean-Matteo Bahoya tabamustest 25. minutiks 0:2 kaotusseisu. Teise poolaja alguses lõi Bahoya veel kolmandagi, misjärel avas Justin Njinmah ka Bremeni eest skoori.

Ansgar Knauff lõi 70. minutil aga võõrustaja eest neljanda värava ning Eintracht realiseeris koduväljakul kindla 4:1 võidu.

Werder soetas Heina aastase laenulepingu alusel alles reedel ning laupäeval Eesti koondise esikinnast ei kasutatud. Bremeni väravat kaitses 21-aastane Mio Backhaus, meeskonna senine väravavaht Michael Zetterer mängis esimest korda Eintrachti särgis, kellega sakslane kolm päeva tagasi liitus.

Vigastusest taastuva Karol Metsa koduklubi St. Pauli jäi kodus Dortmundi Borussia vastu 34. minutil kaotusseisu, aga suutis 50. minutil seisu viigistada. Dortmund läks 74. minutiks juhtima 3:1, kuid kaheksakordne Saksamaa meister jäi 85. minutil hoopis vähemusse, kui Filippo Mane punase kaardiga väljakult saadeti.

Danel Sinani realiseeris penalti ja St. Pauli jõudis värava kaugusele ja võõrustaja kasutas arvulise ülekaalu ära, kui Eric Smith 89. minutil viigivärava lõi. Kümne lisaminutiga aga väravalisa ei sündinud ning pingeline mäng lõppes 3:3 viigiga.

Saksamaa kõrgliiga hooaja esimene mänguvoor lõppeb pühapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

23.08

Hein jälgis uue klubi kaotust pingilt, St. Pauli teenis Dortmundis viigi

23.08

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast, Trans alistas Kalevi Uuendatud

23.08

Joonas Tamme koduklubi teenis Rumeenias esimese võidu ja teise nullimängu

23.08

Inglismaa jalgpalliklubi kurikuulsa omaniku ja peatreeneri vahel käärib

23.08

Chelsea vastas West Hami kaunile avaväravale viiega

23.08

Bayern alustas uut liigahooaega hävitustööga

22.08

VIDEO | Võimsalt alustanud Vaprus alistas iluvärava toel Levadia

22.08

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat

22.08

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

22.08

Levadia saatis noore Guinea ründaja laenuga Tammekasse

sport.err.ee uudised

23.08

Paide rallil võidutsenud Nõgene: selle tulemusega peab natuke harjuma

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

23.08

Hambidge unistab olümpiamängudest ja Maris Mägi rahvusrekordist

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega Uuendatud

23.08

Ärm ületas Balti keti velotuuril finišijoone uhkes üksinduses Uuendatud

23.08

ETV spordisaade, 23. august

23.08

Hein jälgis uue klubi kaotust pingilt, St. Pauli teenis Dortmundis viigi

23.08

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast, Trans alistas Kalevi Uuendatud

23.08

Eestlanna võitis Sparta takistuskrossi EM-il pronksi

23.08

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain Uuendatud

23.08

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

23.08

Nõgene ja Lesk näitasid Paide rallil võimu

23.08

Vaidem tähistas sünnipäeva rattamaratonisarja etapivõiduga

23.08

Treier: pean viie peal mängimiseks valmis olema

23.08

Raido Ränkel võitis Võru ööjooksu teist aastat järjest

23.08

Joonas Tamme koduklubi teenis Rumeenias esimese võidu ja teise nullimängu

23.08

Prantsusmaa kossuäss peab operatsioonilauale heitma

23.08

Inglismaa jalgpalliklubi kurikuulsa omaniku ja peatreeneri vahel käärib

23.08

Hollas ja Remmelg võitsid Brno MK-etapil alagrupi

loetumad

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain Uuendatud

23.08

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

22.08

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

23.08

Jamaica kettaheitja alistas Teemantliigas Alekna ja Cehi

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

22.08

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga

22.08

Drell: oleme pikad ja liikuvad, me jääme EM-il ellu

22.08

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

22.08

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

22.08

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo