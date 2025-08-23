Eestlanna võitis Sparta takistuskrossi EM-il pronksi

Meeste seas tuli Euroopa meistriks tšehh Richard Hynek, kelle ajaks jäi 1:35.36. Medalikohtadel lõpetasid veel prantslane Gregory Basilico (1:38.49) ning hollandlane Stijn Lagrand (1:39.13).

Euroopa meistriks tuli hollandlanna Elsa Rijpstra, kelle ajaks jäi 2:02.19. Hõbemedali pälvis endine tippsuusataja ja olümpiasportlane Zuzana Kocumova (Tšehhi), kes ületas joone ajaga 2:02.43 (+0.24).

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: