X!

Eestlanna võitis Sparta takistuskrossi EM-il pronksi

Teised alad
Külli Sizask (vasakul)
Külli Sizask (vasakul) Autor/allikas: Spartan Race Europe
Teised alad

Eestlanna Külli Sizask pälvis Lahtis toimuvatel Sparta takistuskrossi Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali.

Sizask läbis 21 kilomeetri pikkuse, 30 takistusega distantsi ajaga 2:09.29, millega lõpetas kolmandal kohal.

Euroopa meistriks tuli hollandlanna Elsa Rijpstra, kelle ajaks jäi 2:02.19. Hõbemedali pälvis endine tippsuusataja ja olümpiasportlane Zuzana Kocumova (Tšehhi), kes ületas joone ajaga 2:02.43 (+0.24).

Meeste seas tuli Euroopa meistriks tšehh Richard Hynek, kelle ajaks jäi 1:35.36. Medalikohtadel lõpetasid veel prantslane Gregory Basilico (1:38.49) ning hollandlane Stijn Lagrand (1:39.13).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

21:02

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast, Trans alistas Kalevi Uuendatud

20:57

Eestlanna võitis Sparta takistuskrossi EM-il pronksi

20:10

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

19:43

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenadl, naiste seas võidutses eestlanna Uuendatud

18:59

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

18:11

Nõgene ja Lesk näitasid Paide rallil võimu

17:49

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega

17:16

Vaidem tähistas sünnipäeva rattamaratonisarja etapivõiduga

16:46

Treier: pean viie peal mängimiseks valmis olema

16:06

Ärm ületas Balti keti velotuuril finišijoone uhkes üksinduses

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

22.08

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

22.08

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

11:47

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

19:43

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenadl, naiste seas võidutses eestlanna Uuendatud

10:48

Jamaica kettaheitja alistas Teemantliigas Alekna ja Cehi

11:11

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

22.08

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

22.08

Drell: oleme pikad ja liikuvad, me jääme EM-il ellu

22.08

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

22.08

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo