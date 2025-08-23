X!

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast, Trans alistas Kalevi

Premium liiga
{{1755966780000 | amCalendar}}
Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - JK Tallinna Kalev
Vaata galeriid
65 pilti
Premium liiga

Paide Linnameeskond pälvis Premium liigas oma hooaja 16. võidu, kui alistas võõrsil Tartu Tammeka 1:0. Narva Trans teenis samuti võidulisa, kui lõi Tallinna Kalevile kaks vastuseta väravat.

Alates juuli algusest koduses kõrgliigas kaotuseta mänginud Paide dikteeris Tamme staadionil toimunud mängu algusest lõpuni ning Henri Anier avas 11. minutil pealöögiga skoori.

Tammeka väravavõrku jõudis mängu jooksul veel kaks palli, aga Martin Milleri ja Mouhamed Gueye tabamused jäid suluseisu tõttu lugemata. Tartu klubi koduväljakul suurt ohtu ei kujutanudki ning Paide vormistas võõrsil 1:0 võidu.

Võidukalt jätkas ka JK Narva Trans, kes asus koduväljakul JK Tallinna Kalevi vastu juhtima 31. minutil, mil Stanislav Agaptšev avavärava lõi. 43. minutil läks Kalevi õhtu veelgi keerulisemaks, kui Hindrek Ojamaa punase kaardiga riietusruumi saadeti ja võõrustaja kindlustas võidu, kui esimesele tabamusele söödu andnud Mõhhailo Kožuško Transile 2:0 võidu vormistas.

25 mänguvooruga 51 punkti kogunud Paide kerkis liigatabelis teisele reale, kuid Tallinna FC Floral on sama palju punkte, aga nad on pidanud kaks kohtumist vähem. Tabeli tipus jätkab Tallinna FCI Levadia, kes on 24 mänguga kogunud 56 punkti.

Narva Trans (45 p) jätkab neljandal kohal ja edestab Nõmme Kalju FC-d (44 p) ainult ühe punktiga, aga Kalju on pidanud ühe kohtumise vähem. Kuuendal real jätkab Pärnu JK Vaprus (36 p), tabeli alumisse ossa jäävad Tartu Tammeka (19 p), Harju JK Laagri (19 p), FC Kuressaare (17 p) ja Tallinna Kalev (14 p).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga uudised

21:02

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast, Trans alistas Kalevi Uuendatud

22.08

VIDEO | Võimsalt alustanud Vaprus alistas iluvärava toel Levadia

22.08

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat Uuendatud

22.08

Levadia saatis noore Guinea ründaja laenuga Tammekasse

21.08

Tšehhist naasnud Kreida liitus Floraga

17.08

Trans vähendas Kaljuga vahet, Levadia lõi Kalevile kuus väravat

16.08

Paide alistas Kuressaare ka Premium liigas, Flora teenis võidulisa

15.08

VIDEO | Vaprus sai Tammeka üle klubi rekordvõidu

15.08

Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga

13.08

Paide Linnameeskond laenas Brasiilia klubilt poolkaitsja

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

21:02

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast, Trans alistas Kalevi Uuendatud

20:57

Eestlanna võitis Sparta takistuskrossi EM-il pronksi

20:10

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

19:43

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenadl, naiste seas võidutses eestlanna Uuendatud

18:59

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

18:11

Nõgene ja Lesk näitasid Paide rallil võimu

17:49

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega

17:16

Vaidem tähistas sünnipäeva rattamaratonisarja etapivõiduga

16:46

Treier: pean viie peal mängimiseks valmis olema

16:06

Ärm ületas Balti keti velotuuril finišijoone uhkes üksinduses

15:41

Raido Ränkel võitis Võru ööjooksu teist aastat järjest

15:02

Joonas Tamme koduklubi teenis Rumeenias esimese võidu ja teise nullimängu

14:31

Prantsusmaa kossuäss peab operatsioonilauale heitma

13:52

Inglismaa jalgpalliklubi kurikuulsa omaniku ja peatreeneri vahel käärib

13:02

Hollas ja Remmelg võitsid Brno MK-etapil alagrupi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo