Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast, Trans alistas Kalevi

Paide Linnameeskond pälvis Premium liigas oma hooaja 16. võidu, kui alistas võõrsil Tartu Tammeka 1:0. Narva Trans teenis samuti võidulisa, kui lõi Tallinna Kalevile kaks vastuseta väravat.

Alates juuli algusest koduses kõrgliigas kaotuseta mänginud Paide dikteeris Tamme staadionil toimunud mängu algusest lõpuni ning Henri Anier avas 11. minutil pealöögiga skoori.

Tammeka väravavõrku jõudis mängu jooksul veel kaks palli, aga Martin Milleri ja Mouhamed Gueye tabamused jäid suluseisu tõttu lugemata. Tartu klubi koduväljakul suurt ohtu ei kujutanudki ning Paide vormistas võõrsil 1:0 võidu.

Võidukalt jätkas ka JK Narva Trans, kes asus koduväljakul JK Tallinna Kalevi vastu juhtima 31. minutil, mil Stanislav Agaptšev avavärava lõi. 43. minutil läks Kalevi õhtu veelgi keerulisemaks, kui Hindrek Ojamaa punase kaardiga riietusruumi saadeti ja võõrustaja kindlustas võidu, kui esimesele tabamusele söödu andnud Mõhhailo Kožuško Transile 2:0 võidu vormistas.

25 mänguvooruga 51 punkti kogunud Paide kerkis liigatabelis teisele reale, kuid Tallinna FC Floral on sama palju punkte, aga nad on pidanud kaks kohtumist vähem. Tabeli tipus jätkab Tallinna FCI Levadia, kes on 24 mänguga kogunud 56 punkti.

Narva Trans (45 p) jätkab neljandal kohal ja edestab Nõmme Kalju FC-d (44 p) ainult ühe punktiga, aga Kalju on pidanud ühe kohtumise vähem. Kuuendal real jätkab Pärnu JK Vaprus (36 p), tabeli alumisse ossa jäävad Tartu Tammeka (19 p), Harju JK Laagri (19 p), FC Kuressaare (17 p) ja Tallinna Kalev (14 p).