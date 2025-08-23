Vaidem tähistas sünnipäeva rattamaratonisarja etapivõiduga

Jõulumäe liivastel luidetel tõotas tulla kiire võidusõit. Kohe algusest eraldus teistest kuueliikmeline juhtgrupp, distantsi alguses olnud SFS vahefiniši ületas esimesena selle arvestuse liidrisärki kandnud Mattias Mõttus. Poolel maal Look mäefinišis olid teistel eest saanud Vaidem ja Peeter Tarvis. Lõpujoone ületas Josten Vaidem juba uhkes üksinduses.

Gardena poolmaratonil võitis Martin Karro, kuni lõpumeetriteni oli absoluudi teises kohas kinni nooruke Marta Mõttus.

"Sain poole peal eest lõikama, et siis ühel laskumisel korralik risu panna. Ööbikud keerlesid silme ees ja mõtlesin, et kohe on teised kohal ja sinna edumaa maha kantaksegi. Aga ei, õnneks oli ikka vahe sees. Sain omale kauni sünnipäevakingi, maraton võidetud ja tänasega peaks kogu sarja üldvõit ka käes olema. Sellest hoolimata ja igaks kümneks juhuks - viimasel etapil Valgehobusemäel olen joonel", sõnas Vaidem finišis.

Naiste võitja Mari-Liis Mõttus oli finišis segaste tunnetega. "Võita on ju alati tore, Marta poolt poolmaratonis väga südi sõit. Mingi needus on peal mul Jõulumäega, ei tule siin kunagi juubeldades üle joone. Siin peab kõvasti vaeva nägema ja eks need luited ja liiv ongi sellised veidi omamoodi kavalad - kogu jõu imevad sinust enesele," ütles ta.

Mõttuste rattadünastia pesamuna Marta oli seevastu teenitult õnnelik. "Sõit tuli hästi välja, okei - lõpuspurdis sain poisilt pähe, aga ilm oli ilus ja jõudu jagus ühtlaselt kogu rajale," ütles ta.

Lastesõitude väledaimad olid poistest Koit Carlos Kesa ning tüdrukutest Patricija Delvere. M/N12 liidrisärgid said selga Kristjan Veimann ja Sofia Saicane. Segafredo seeniorite arvestuse võitis Virgo Karu, Hansgrohe kiirenduskilomeetril näitas parimat minekut meestest Rando Marten Evendi, naistest Annabrit Prants.

Parima meeskonnana tõusis poodiumile Velohunt Pro team, parima võistkonna karikaga lahkus Jõulumäelt Hawaii Express naiskond.

EuroPark Estonian Cup rattasarja hooajale pannakse punkt 13. septembril Järvamaal, kus ees ootab 11. Valgehobusemäe rattamaraton.