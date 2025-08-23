Raido Ränkel võitis Võru ööjooksu teist aastat järjest

Pärast esimest viiekilomeetrist ringi oli selge, et võidu nimel konkureerivad kaks meest – Raido Ränkel ja Johannes Laur. Samad mehed noppisid esimesed kaks kohta ka eelmise aasta võistlusel. Nii nagu mullu, võttis ka tänavu võidu Ränkel, kelle võiduajaks fikseeriti 33.00, vahendab Marathon100.

Laur jäi võitjast maha 21 sekundiga ning kolmandana lõpetas Joosep Perv (+2.17).

Naistest oli kiireim Minna Kelk, kellele märgiti tulemuseks 37.52. Teise koha sai Kristel Sibul, kaotades võitjale ühe minuti ja 17 sekundiga. Kolmas oli Vanessa Kaldaru (+2.19).

5 km pikkusel võistlusmaal oli kiireim Kasper Kala (19.35), naistest võitis sel distantsil Miina Liisa Juhkam (21.41).

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 448 osavõtjat.