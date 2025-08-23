X!

Raido Ränkel võitis Võru ööjooksu teist aastat järjest

Tervisesport
Raido Ränkel.
Raido Ränkel. Autor/allikas: Võrumaa jooksu- ja kõnnisari/Facebook
Tervisesport

Võru ööjooksul teenisid tänavu esikoha Raido Ränkel ja Minna Kelk.

Pärast esimest viiekilomeetrist ringi oli selge, et võidu nimel konkureerivad kaks meest – Raido Ränkel ja Johannes Laur. Samad mehed noppisid esimesed kaks kohta ka eelmise aasta võistlusel. Nii nagu mullu, võttis ka tänavu võidu Ränkel, kelle võiduajaks fikseeriti 33.00, vahendab Marathon100.

Laur jäi võitjast maha 21 sekundiga ning kolmandana lõpetas Joosep Perv (+2.17).

Naistest oli kiireim Minna Kelk, kellele märgiti tulemuseks 37.52. Teise koha sai Kristel Sibul, kaotades võitjale ühe minuti ja 17 sekundiga. Kolmas oli Vanessa Kaldaru (+2.19).

5 km pikkusel võistlusmaal oli kiireim Kasper Kala (19.35), naistest võitis sel distantsil  Miina Liisa Juhkam (21.41).

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 448 osavõtjat.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

#harjutatargalt

#liigukaasa

sport.err.ee uudised

17:49

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega

17:16

Vaidem tähistas sünnipäeva rattamaratonisarja etapivõiduga

16:46

Treier: pean viie peal mängimiseks valmis olema

16:06

Ärm ületas Balti keti velotuuril finišijoone uhkes üksinduses

15:41

Raido Ränkel võitis Võru ööjooksu teist aastat järjest

15:02

Joonas Tamme koduklubi teenis Rumeenias esimese võidu ja teise nullimängu

14:31

Prantsusmaa kossuäss peab operatsioonilauale heitma

13:52

Inglismaa jalgpalliklubi kurikuulsa omaniku ja peatreeneri vahel käärib

13:02

Hollas ja Remmelg võitsid Brno MK-etapil alagrupi

12:29

Grabe jäi USA lahtistel pidama veerandfinaalis

11:47

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

11:11

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

10:48

Jamaica kettaheitja alistas Teemantliigas Alekna ja Cehi

10:14

Eesti tõukeratturid võitsid EM-i avapäeval neli medalit

09:45

Chelsea vastas West Hami kaunile avaväravale viiega

09:09

Bayern alustas uut liigahooaega hävitustööga

08:40

Tass: tegime lolle eksimusi, mida me isegi trennis ei tee

08:06

Goidina jäi Riias esimesena pjedestaalilt välja

22.08

Ironmanil võistlevad noored triatleedid valmistuvad olümpiateekonnaks

22.08

Jaapani ralliäss loodab Paidest korraldusnippe koju kaasa võtta

22.08

Pajur võitis Balti keti velotuuri pikima etapi ja kerkis üldliidriks

22.08

Drell: oleme pikad ja liikuvad, me jääme EM-il ellu

22.08

ETV spordisaade, 22. august

22.08

VIDEO | Võimsalt alustanud Vaprus alistas iluvärava toel Levadia

22.08

Rannula: lubame, et järgmises mängus oleme kindlasti paremad

loetumad uudised

22.08

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

22.08

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

11:47

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

10:48

Jamaica kettaheitja alistas Teemantliigas Alekna ja Cehi

22.08

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

22.08

Drell: oleme pikad ja liikuvad, me jääme EM-il ellu

22.08

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

11:11

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

22.08

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

22.08

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo