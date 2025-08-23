X!

Joonas Tamme koduklubi teenis Rumeenias esimese võidu ja teise nullimängu

Jalgpall
Joonas Tamm
Joonas Tamm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Joonas Tamme koduklubi Sfantu Gheorghe Sepsi avas Rumeenia esiliiga neljandas voorus võiduarve.

Tänavu suvel Rumeenia esiliigasse siirdunud Tamm sai kirja hooaja neljanda täismängu ja teise nullimängu, kui Sepsi lõi mõlemal poolajal ühe värava ja alistas võõrsil Selimbari 2:0. Sepsil on nelja vooruga viis punkti ja Selimbaril punktiarve avamata, vahendab Soccernet.ee.

Eesti naiste koondise ründaja Vlada Kubassova koduklubi Ferencvaros alustas Ungari kõrgliiga uut hooaega võõrsil 1:1 viigiga Honvedi vastu. Valitsev meister Ferencvaros asus juba kolmandal minutil juhtima, kuid eelmisel hooajal kaheksanda koha saanud Honved jõudis teise poolaja keskel viigini. Kubassova sekkus 75. minutil vahetusest, kui mõlemad väravad olid löödud.

Toimetaja: Henrik Laever

