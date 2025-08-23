Prantsusmaa kossuäss peab operatsioonilauale heitma

31-aastane Poirier vigastas rahvuskoondise juures viibides põlve ning reedel teatas tema koduklubi Istanbuli Anadolu Efes, et kogenud keskmängija heidab teisipäeval operatsioonilauale.

Esialgsete hinnangute põhjal jääb Poirier palliplatsilt eemale vähemalt neljaks kuuks ehk kuni uue kalendriaastani.

Poirier oleks eeldatavasti kandnud EM-il suurt rolli, sest juba varem oli teada, et prantslaste eesliini ei tule tugevdama NBA staarid Victor Wembanyama ega Rudy Gobert. Samuti jääb vigastuse tõttu suurturniirilt eemale Ateena Panathinaikose tsenter Mathias Lessort.

Prantsusmaa kuulub EM-il ühte alagruppi koos Islandi, Sloveenia, Poola, Belgia ja Iisraeliga. Kolme aasta tagune finaalturniir lõpetati hõbemedaliga.