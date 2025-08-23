Inglismaa jalgpalliklubi kurikuulsa omaniku ja peatreeneri vahel käärib

Nottingham valmistas eelmisel hooajal tõelise üllatuse, kui suutis uusmeremaalasest ründaja Chris Woodi väravate ja raudkindla kaitse toel pikalt Meistrite liiga koha eest heidelda ning lõpuks teenida viimase 30 aasta parim lõppkoht ehk seitsmes. Ühtlasi tagati 29-aastase pausi järel pilet eurosarja.

Kui veel kevadel kiitles klubi kurikuulus omanik, et on Espirito Santo üle meeletult uhke ning meeste omavaheline läbisaamine oli igapäevane, siis kahe hooaja vahel on see peatreeneri sõnul märgatavalt muutunud.

Muutuse tõi ilmselt endaga kaasa eelmise hooaja lõpus toimunud liigamäng, kus lühikese süütenööriga Marinakis tormas pärast lõpuvilet väljakule ja sõimas otseses mõttes peatreeneril näo täis. Põhjuseks mängu lõpus tehtud vahetus, mis Marinakisele ei meeldinud.

Tüli tõusis uuesti pinnale eelmisel nädalal, kui Espirito Santo andis liigahooaja avamängu eel teravalt mõista, et klubi ei ole suvises üleminekuaknas piisava innukusega tegutsenud, nimetades olukorda "tõsiseks probleemiks".

Järgmise paari päeva jooksul täienes Nottinghami rivistus nelja uue mängijaga, teiste seas klubi rekordiostu (43,2 miljonit eurot) Omari Hutchinsoniga. Siiski paistab, et uued tulijad ei ole peatreeneri muret leevendanud.

"Meil oli eelmisel hooajal väga tihe ja hea suhtlus, rääkisime peaaegu iga päev. Sel hooajal enam mitte. Meie suhe ei ole enam selline, see ei ole heas seisus. Klubis peaksid kõik olema ühtsed, aga see ei peegelda meie reaalsust," kommenteeris Espirito Santo reedesel pressikonverentsil.

Inglismaa meedias levivad juba spekulatsioonid, et Marinakis tahab Espirito Santost lahti saada ning asendajaks pakutakse Tottenham Hotspuri Euroopa liiga võitjaks vedanud Ange Postecoglout.

"Ma loodan, et meie tööalane koostöö jätkub, aga ma ei saa sellele kindlalt vastata. Mina annan endast kõik, et klubile kasulik olla. Samas, kus on suitsu, seal ka tuld, nii et ma tean küll, kuidas jalgpallis asjad käivad. Ma saan aru, miks sellest räägitakse," märkis Nottinghami juhendaja.

Nottingham alustas uut hooaega 3:1 võiduga Brentfordi üle. Pühapäeval minnakse teises voorus võõral väljakul vastamisi Crystal Palace'iga.