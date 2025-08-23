Jamaica kettaheitja alistas Teemantliigas Alekna ja Cehi

Tänavune NCAA meister võitis võistluse viimases voorus heidetud 69.66-ga. Mullingsi hooaja tippmark ja isiklik rekord on aprillis kirja saadud 72.01.

Maailmarekordi omanik leedulane Mykolas Alekna alustas võistlust 68 meetri ja 82 sentimeetri pikkuse sooritusega, kuid järgmistes voorudes enamaks võimeline ei olnud.

Kolmandaks tuli 2022. aasta maailmameister sloveen Kristjan Ceh (67.10), kes edestas vaid kolme sentimeetriga Tokyo olümpiavõitjat rootslast Daniel Stahli.

Meeste odaviskes sai võidu maailma hooaja edetabeli liider sakslane Julian Weber, kelle pikim vise maandus 89 meetri ja 65 sentimeetri peal. Weber on brasiillase Luiz Da Silva ja India esindaja Neeraj Chopra kõrval üks kolmest odaviskajast, kes on tänavu ületanud 90 meetri joone (maikuus 91.06).

Naiste väljakualadel säras USA kuulitõukaja Chase Jackson, kes võidutses võistluste rekordi 20.90-ga. Tema enda nimele kuuluvast maailma hooaja tippmargist jäi puudu viis sentimeetrit. Teivashüppes alistas Pariisi olümpiahõbe ameeriklanna Katie Moon (4.85) mulluse sisemaailmameistri britt Molly Caudery (4.80).

Jooksualadel pakkus õhtu kõige vägevama etteaste USA sprindiäss Melissa Jefferson-Wooden. Ameeriklanna teenis naiste 100 meetri jooksus üheksanda järjestikuse võidu, seekord kujunes võiduajaks 10,76. Sellest ajast on tänavu kiiremini jooksnud vaid tema ise (10,65) ja valitsev olümpiavõitja Julien Alfred (10,75).

Teiseks tuli ajaga 11,08 ameeriklanna Sha'Carri Richardson ja kolmanda koha hõivas 11,15-ga britt Daryll Neita.

Meeste 3000 meetri takistusjooksus teenis üllatusvõidu luksemburglane Ruben Querinjean, kes jooksis välja uue rahvusrekordi 8.09,47, millega nihutas senist isiklikku rekordit ligi viie sekundi võrra. 23-aastasest Querinjean'ist sai esimene Luksemburgist pärit sportlane, kes saavutanud Teemantliigas esikoha.

Teemantliiga finaaletapp toimub 27.-28. augustil Zürichis.