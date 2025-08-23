X!

Eesti tõukeratturid võitsid EM-i avapäeval neli medalit

Teised alad
Värske Euroopa meister Eliisa Villako.
Värske Euroopa meister Eliisa Villako. Autor/allikas: Eesti Tõukerattaliit
Teised alad

Hollandis Twentes tehti algust tõukerattaspordi Euroopa meistrivõistlustega, kus avapäeval võeti mõõtu sprindidistantsil. Eestlaste jaoks algasid tiitlivõistlused suurepäraselt, sest kõik neli koondislast jõudsid reedel medalile.

Parimat minekut näitas Eliisa Villako, kes krooniti naisjuunioride arvestuses Euroopa meistriks. Eelsõidust teise ajaga finaali pääsenud Villako suutis finaalis alistada kanged konkurendid Tšehhist. "Super tunne, eesmärk sai täidetud," võttis Villako vahetult pärast võistlust esimesed emotsioonid kokku.

Hõbemedali tõi Eestisse naisveteranide klassis võistlev Annika Aust. Oma esimese individuaalse tiitlivõistluste medali võitnud Austi sõnul võttis see järgnevateks päevadeks pinget veidi maha. "Ausalt öeldes ei ole see teine koht mulle veel kohale jõudnud, aga loomulikult olen väga õnnelik," kommenteeris Aust.

Pronksmedalid riputati vastavalt naiste ja meeste Masters klassis osalevate Margit Aviksoni ja Aigar Nuuma kaela. "Olen medali üle väga õnnelik, aga sõit oli konarlik ning tundsin liiga suurt pinget," märkis Avikson.

"Tehtud, olen väga rahul," võttis Nuuma enda soorituse põgusalt kokku. Küll aga jagus tal ohtrasti kiidusõnu kogu Eesti tiimile. "Suurepärane töö! Tänased tulemused näitavad, et teeme õiget asja ning liigume soovitud suunas!"

Euroopa meistrivõistlused jätkuvad laupäeval kriteeriumiga ehk lühikese asfaldisõiduga, kus 700-meetrisel ringil läbivad naised 12,6 ning mehed 15,4 kilomeetrit. Pühapäeval on kavas maratonidistantsid.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

13:52

Inglismaa jalgpalliklubi kurikuulsa omaniku ja peatreeneri vahel käärib

13:02

Hollas ja Remmelg võitsid Brno MK-etapil alagrupi

12:29

Grabe jäi USA lahtistel pidama veerandfinaalis

11:47

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

11:11

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

10:48

Jamaica kettaheitja alistas Teemantliigas Alekna ja Cehi

10:14

Eesti tõukeratturid võitsid EM-i avapäeval neli medalit

09:45

Chelsea vastas West Hami kaunile avaväravale viiega

09:09

Bayern alustas uut liigahooaega hävitustööga

08:40

Tass: tegime lolle eksimusi, mida me isegi trennis ei tee

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

22.08

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

22.08

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

22.08

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

22.08

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

22.08

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

22.08

Drell: oleme pikad ja liikuvad, me jääme EM-il ellu

22.08

Kotsar jääb vigastuse tõttu EM-finaalturniirist eemale

22.08

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat Uuendatud

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

22.08

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo