Eesti tõukeratturid võitsid EM-i avapäeval neli medalit

Hollandis Twentes tehti algust tõukerattaspordi Euroopa meistrivõistlustega, kus avapäeval võeti mõõtu sprindidistantsil. Eestlaste jaoks algasid tiitlivõistlused suurepäraselt, sest kõik neli koondislast jõudsid reedel medalile.

Parimat minekut näitas Eliisa Villako, kes krooniti naisjuunioride arvestuses Euroopa meistriks. Eelsõidust teise ajaga finaali pääsenud Villako suutis finaalis alistada kanged konkurendid Tšehhist. "Super tunne, eesmärk sai täidetud," võttis Villako vahetult pärast võistlust esimesed emotsioonid kokku.

Hõbemedali tõi Eestisse naisveteranide klassis võistlev Annika Aust. Oma esimese individuaalse tiitlivõistluste medali võitnud Austi sõnul võttis see järgnevateks päevadeks pinget veidi maha. "Ausalt öeldes ei ole see teine koht mulle veel kohale jõudnud, aga loomulikult olen väga õnnelik," kommenteeris Aust.

Pronksmedalid riputati vastavalt naiste ja meeste Masters klassis osalevate Margit Aviksoni ja Aigar Nuuma kaela. "Olen medali üle väga õnnelik, aga sõit oli konarlik ning tundsin liiga suurt pinget," märkis Avikson.

"Tehtud, olen väga rahul," võttis Nuuma enda soorituse põgusalt kokku. Küll aga jagus tal ohtrasti kiidusõnu kogu Eesti tiimile. "Suurepärane töö! Tänased tulemused näitavad, et teeme õiget asja ning liigume soovitud suunas!"

Euroopa meistrivõistlused jätkuvad laupäeval kriteeriumiga ehk lühikese asfaldisõiduga, kus 700-meetrisel ringil läbivad naised 12,6 ning mehed 15,4 kilomeetrit. Pühapäeval on kavas maratonidistantsid.