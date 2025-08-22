X!

Tartu rattamaratoni stardiajad muutusid

Tulenevalt osalejate tagasisidest otsustasid 20. septembril toimuva Tartu rattamaratoni korraldajad muuta senist startide ajakava.

Võrreldes senise programmiga nihkuvad 86 ja 40 km stardid tund aega hilisemaks ning 126 km start viis ja pool tundi varasemaks. 21 km stardiaeg jääb endisele kohale.

Uued stardiajad:

09.00 126 km gravel
10.00 21 km veerand
11.00 86 km klassik
14.30 40 km poolik

"Mõistame, et tegemist on ebatavapäraselt hilise ajakava muutmisega ning see võib tänaseks registreerunutele kaasa tuua vajaduse oma logistikat ja plaane muuta. Vabandame ebamugavuste pärast," kommenteeris otsust Tartu Rattamaratoni peakorraldaja Indrek Kelk. "Siiski pidasime suurt pilti vaadates õigeks antud muudatused sisse viia, sest usume, et uus ja kompaktsem programm pakub kokkuvõttes rohkem osalemisrõõmu," põhjendas ta.

28. Tartu Rattamaraton sõidetakse 20. septembril Lõuna-Eesti kruusa- ja metsateedel. Soodsaima hinnaga registreerimine kestab esmaspäeva õhtuni.

Toimetaja: Anders Nõmm

